端午節14縣市發錢了！這地方給最多「每人領1萬」　發放時間1次看

▲端午節就要來了，各縣市政府紛紛為65歲以上長者提供敬老福利。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／翁申霖／今周刊

6月10日（農曆五月初五）端午節即將來臨，各縣市也推出發放敬老金的計畫，金額從300元至10000元不等，《今周刊》整理出全台各縣市端午節敬老金、慰問金資訊，包含發放對象、禮金金額、入帳時間、資格規定等，符合資格的民眾千萬別錯過了！

針對即將到來的端午節，各縣市都有針對長者或弱勢戶發放禮金的計畫，可領取對象包含65歲以上長者、中低收與低收入戶，以及身心障礙者，以下為各縣市敬老金、慰問金資訊。

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台北市

●端午節慰問金

單列一口之低收入戶：1500元

其餘低收入戶（每戶）：2000元

發放時間：端午節前5天（匯入低收入戶指定帳戶）

新北市（萬里區）

●端午節慰問金

〔設籍萬里區5年以上〕65 歲以上長者、55 歲以上原住民、領有身心障礙證明文件之身心障礙者：2000元

◎ 申請期間：自 113 年 4 月 15 日起至 113 年 7 月 10 日止

◎ 應檢附文件：申請人身分證、印章及戶籍謄本詳細紀事資料；申請人郵局、金山地區農會、萬里區漁會存摺(擇一)；代辦人身分證及印章。

基隆市

●端午節慰問金

〔最後設籍日於民國90年11月30日前〕年滿65歲（原住民55歲）市民：3000元

發放時間：端午節前5天

排除以下對象：

1.已領有敬老福利生活津貼者。

2.已領有中低收入老人生活津貼者。

3.已領有本市中低收入身心障礙者生活補助者。

4.已領有老農津貼者。

5.已接受政府補助或收容安置者，但領有院外就養金之榮民不在此限。

6.因案服刑在執行中者。

7.民國90年11月30日前設籍本市且年滿65歲之市民戶籍遷出再遷回本市未滿一年者。

8.各該節日慰問金之最近3年內每年未居住超過183天之市民。

9.已領有國民年金者。

桃園市

●端午節敬老金

〔設籍本市並實際居住滿6個月以上〕年滿65歲(原住民滿55歲)長者：2500元

應檢附文件：申請書、身分證影本或最近三個月內之全戶戶籍謄本、郵局或農會帳戶影本（須配合戶籍所在地區公所作業）申請人印章

若您已申請過，只要戶籍或郵局、農會帳戶未異動，不需重新提出申請。

發放時間：端午節前5天（匯入市民之郵局或戶籍地 農會帳戶。但有特殊原因，經向戶籍地區公所申請核准者，得發給現金。）

宜蘭縣

●端午節慰問金

第1款低收入戶：1000元

發放時間：端午節前5天

（1）第 1 款低收入戶：家庭應計算人口均無工作能力，且無收入及財產。

（2）第 2 款低收入戶：家庭應計算人口有工作能力者在總人口數 1/3 以下，且家庭總收入平均分配應 計算人口，每人每月在最低生活費 2/3 以下。

（3）第 3 款低收入戶：家庭總收入平均分配應計算人口，每人每月逾最低生活費 2/3，且在最低生活費 以下。

新竹縣

●端午節敬老金

年滿65歲以上長者：10000元

符合3大條件：

1.2024年年滿65歲

2.民國94年8月1日以後設籍新竹縣

3.申請日當日已持續設籍滿10年

新竹縣領取端午節敬老禮金有排富條款，個人綜合所得超過 50 萬、土地及房屋公告現值超過 500 萬、領有軍公教退休職金、老農漁福利津貼或榮民就養給與者，皆不符合領取端午節敬老禮金的資格。

新竹縣的端午節敬老禮金是各縣市中最高的，符合資格者須附申請書（含切結書）、個人戶籍謄本（最近3個月內）郵局存摺正面影本、個人所得證明、財產清單及申請人印章至各地區公所申請。

苗栗縣

●端午節敬老金

〔112年1月1日(含)前設籍苗栗縣〕65歲以上長者(48/1/1(含)前出生)、年滿55歲至64歲之原住民(58/1/1(含)前出生)：1000元

台中市

●端午節慰問金

低收入戶：1500元

發放時間：端午節前7天

彰化縣

●端午節慰問金

弱勢邊緣戶：5000元（每戶）

●端午節敬老金（鹿港鎮居民）

〔端午節前設籍滿40日〕年滿65歲以上（民國 48 年6月30日前出生）長者：500元

符合者須自各地區公所領取，若於發放當月死亡或戶籍遷出者，仍得領取敬老禮金；死亡者由家屬代領。

發放時間：節日前2周起至節日後1個月止。

南投縣

●端午節慰問金

低收入戶、中低收入戶：1000元

台南市

●端午節慰問金

低收入戶：300元

發放時間：端午節前。

由社會局逕撥入各低收入戶指定之郵政（農會）帳戶內。

高雄市

●端午節慰問金

第三類低收入戶：2313元

符合4大條件：

1.設籍並實際居住於高雄市，且最近一年居住國內超過183日。

2.家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過最低生活費（14,419元）。

3.動產（含存款、有價值證券、財產交易、投資、中獎所得、車輛及其他一次性保險給付）額度：每人8萬元整。

4.不動產：全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計不超過新台幣374萬元。

花蓮縣

●端午節慰問金

第1款低收入戶：1000元

第2、3款低收入戶：800元

發放時間：端午節前3個工作日。

澎湖縣

●端午節敬老金

65歲以上長者：5000元

●端午節慰問金

身心障礙者：3000元

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