　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午節14縣市發錢了！這地方給最多「每人領1萬」　發放時間1次看

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲端午節就要來了，各縣市政府紛紛為65歲以上長者提供敬老福利。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／翁申霖／今周刊

6月10日（農曆五月初五）端午節即將來臨，各縣市也推出發放敬老金的計畫，金額從300元至10000元不等，《今周刊》整理出全台各縣市端午節敬老金、慰問金資訊，包含發放對象、禮金金額、入帳時間、資格規定等，符合資格的民眾千萬別錯過了！

針對即將到來的端午節，各縣市都有針對長者或弱勢戶發放禮金的計畫，可領取對象包含65歲以上長者、中低收與低收入戶，以及身心障礙者，以下為各縣市敬老金、慰問金資訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市

●端午節慰問金

單列一口之低收入戶：1500元

其餘低收入戶（每戶）：2000元

發放時間：端午節前5天（匯入低收入戶指定帳戶）

新北市（萬里區）

●端午節慰問金

〔設籍萬里區5年以上〕65 歲以上長者、55 歲以上原住民、領有身心障礙證明文件之身心障礙者：2000元

◎ 申請期間：自 113 年 4 月 15 日起至 113 年 7 月 10 日止

◎ 應檢附文件：申請人身分證、印章及戶籍謄本詳細紀事資料；申請人郵局、金山地區農會、萬里區漁會存摺(擇一)；代辦人身分證及印章。

基隆市

●端午節慰問金

〔最後設籍日於民國90年11月30日前〕年滿65歲（原住民55歲）市民：3000元

發放時間：端午節前5天

排除以下對象：

1.已領有敬老福利生活津貼者。

2.已領有中低收入老人生活津貼者。

3.已領有本市中低收入身心障礙者生活補助者。

4.已領有老農津貼者。

5.已接受政府補助或收容安置者，但領有院外就養金之榮民不在此限。

6.因案服刑在執行中者。

7.民國90年11月30日前設籍本市且年滿65歲之市民戶籍遷出再遷回本市未滿一年者。

8.各該節日慰問金之最近3年內每年未居住超過183天之市民。

9.已領有國民年金者。

桃園市

●端午節敬老金

〔設籍本市並實際居住滿6個月以上〕年滿65歲(原住民滿55歲)長者：2500元

應檢附文件：申請書、身分證影本或最近三個月內之全戶戶籍謄本、郵局或農會帳戶影本（須配合戶籍所在地區公所作業）申請人印章

若您已申請過，只要戶籍或郵局、農會帳戶未異動，不需重新提出申請。

發放時間：端午節前5天（匯入市民之郵局或戶籍地 農會帳戶。但有特殊原因，經向戶籍地區公所申請核准者，得發給現金。）

宜蘭縣

●端午節慰問金

第1款低收入戶：1000元

發放時間：端午節前5天

（1）第 1 款低收入戶：家庭應計算人口均無工作能力，且無收入及財產。

（2）第 2 款低收入戶：家庭應計算人口有工作能力者在總人口數 1/3 以下，且家庭總收入平均分配應 計算人口，每人每月在最低生活費 2/3 以下。

（3）第 3 款低收入戶：家庭總收入平均分配應計算人口，每人每月逾最低生活費 2/3，且在最低生活費 以下。

新竹縣

●端午節敬老金

年滿65歲以上長者：10000元

符合3大條件：

1.2024年年滿65歲

2.民國94年8月1日以後設籍新竹縣

3.申請日當日已持續設籍滿10年

新竹縣領取端午節敬老禮金有排富條款，個人綜合所得超過 50 萬、土地及房屋公告現值超過 500 萬、領有軍公教退休職金、老農漁福利津貼或榮民就養給與者，皆不符合領取端午節敬老禮金的資格。

新竹縣的端午節敬老禮金是各縣市中最高的，符合資格者須附申請書（含切結書）、個人戶籍謄本（最近3個月內）郵局存摺正面影本、個人所得證明、財產清單及申請人印章至各地區公所申請。

苗栗縣

 

●端午節敬老金

〔112年1月1日(含)前設籍苗栗縣〕65歲以上長者(48/1/1(含)前出生)、年滿55歲至64歲之原住民(58/1/1(含)前出生)：1000元

 

台中市

●端午節慰問金

低收入戶：1500元

發放時間：端午節前7天

彰化縣

●端午節慰問金

弱勢邊緣戶：5000元（每戶）

●端午節敬老金（鹿港鎮居民）

〔端午節前設籍滿40日〕年滿65歲以上（民國 48 年6月30日前出生）長者：500元

符合者須自各地區公所領取，若於發放當月死亡或戶籍遷出者，仍得領取敬老禮金；死亡者由家屬代領。

發放時間：節日前2周起至節日後1個月止。

南投縣

●端午節慰問金

低收入戶、中低收入戶：1000元

台南市

●端午節慰問金

低收入戶：300元

發放時間：端午節前。

由社會局逕撥入各低收入戶指定之郵政（農會）帳戶內。

高雄市

●端午節慰問金

第三類低收入戶：2313元

符合4大條件：

1.設籍並實際居住於高雄市，且最近一年居住國內超過183日。

2.家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過最低生活費（14,419元）。

3.動產（含存款、有價值證券、財產交易、投資、中獎所得、車輛及其他一次性保險給付）額度：每人8萬元整。

4.不動產：全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計不超過新台幣374萬元。

花蓮縣

●端午節慰問金

第1款低收入戶：1000元

第2、3款低收入戶：800元

發放時間：端午節前3個工作日。

澎湖縣

●端午節敬老金

65歲以上長者：5000元

●端午節慰問金

身心障礙者：3000元

 

更多今周刊文章
媽媽買的保險幾乎壓垮全家...認清當護理師無法財富自由，她辭掉醫學中心鐵飯碗，27歲年賺200萬
明年過年放9天！2025年行事曆搶先看…3天以上連續假期有6個「開始排休囉」

ET快訊
劍湖山摩天輪50個纜箱消失　十年才見一次
快更新！LINE來電不能接有救了　三大BUG修復
30多歲男與家人斷聯！　竟已遭雇主棄屍
追拒檢車！警開3槍「擊斃乘客」　二審仍無罪
王義川自爆監控人民！　國民黨告發違反《通保法》
中1億元大樂透！　彩券行：應是台灣人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

劍湖山世界驚見「國王的摩天輪」　10年1次大保養...罕見畫面曝

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」　三大BUG修復

端午節14縣市發錢了！這地方給最多「每人領1萬」　發放時間1次看

台中食安處抽驗生鮮加工品「7件違規」　醃菜防腐劑超標開罰9萬

50檔天團接力、爆紅劇《勸世三姊妹》連演！衛武營下半年節目亮點

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　暴雨持續2小時

娶小10歲老婆！嫩妻嗆他「老猴吃嫩草」出手揍人：出去給車撞

快訊／雨彈來襲！6縣市大雨特報　下到晚上

6月起「赴陸團禁廣告攬客」！旅遊業者反彈　交長：已了解需求

矽品斜對面...彰化和美彩券行開出1億元大樂透　幸運兒令人好奇

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

騎士突遇學生跨越車道急煞　後車撞一團傳巨響零件噴飛

劍湖山世界驚見「國王的摩天輪」　10年1次大保養...罕見畫面曝

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」　三大BUG修復

端午節14縣市發錢了！這地方給最多「每人領1萬」　發放時間1次看

台中食安處抽驗生鮮加工品「7件違規」　醃菜防腐劑超標開罰9萬

50檔天團接力、爆紅劇《勸世三姊妹》連演！衛武營下半年節目亮點

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　暴雨持續2小時

娶小10歲老婆！嫩妻嗆他「老猴吃嫩草」出手揍人：出去給車撞

快訊／雨彈來襲！6縣市大雨特報　下到晚上

6月起「赴陸團禁廣告攬客」！旅遊業者反彈　交長：已了解需求

矽品斜對面...彰化和美彩券行開出1億元大樂透　幸運兒令人好奇

LIVE／才嗆國會改革要覆議　卓榮泰急赴立院見國民黨團

傅崐萁嗆設「在野特偵組」白不買單　綠酸快寫法條：印百萬份給國人看

帝舵限量錶「雙星」象徵至高榮譽　藍面盤呼應國際米蘭足球隊服

手機信令分析青鳥？　民進黨今再澄清：綜合分析無涉個資

劍湖山世界驚見「國王的摩天輪」　10年1次大保養...罕見畫面曝

張善政滿意度「6金5銀」六都第二　藍營議員曝關鍵

中國總理李強「竄訪」首爾　北韓發表聲明宣洩不滿：嚴重干涉內政

雨季「大傘面折傘」掀下單潮　「冰淇淋蘇打、可愛貓咪」療癒系雨傘太吸睛

天黑失足摔落4米深海堤　海巡消防聯手...吊掛搶救採蚵阿伯

快更新！LINE來電不能接「安卓有救了」　三大BUG修復

媽同時教鸚鵡2首歌　牠竟直接Remix唱出

生活熱門新聞

番薯白轉紅水氣暴增！一圖看3天全台大雨

午後防大雨！　「全台下3天」時間曝

快訊／雨彈來襲！6縣市大雨特報　下到晚上

反聖嬰成形「幾乎篤定」　專家：颱風生成較靠近台灣

林庭謙大陸女友反擊！曬5圖揭霖霖自導自演

北風衝到巴士海峽了　鄭明典：氣候上並非常態

媽媽太強勢！兄妹「年過40還未嫁娶」歎：寧願不婚

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

民進黨大老長子被坑殺數千萬　長照蟑螂躺地鬧事

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

明起雷雨罩全台到周末「北部一片紅」　氣象署：防雷擊強風

UNIQLO啥商品CP值最高？常客激推：包超好用

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

早餐店也用掃碼點餐！他沒帶手機被請出店家

更多熱門

關鍵字：

今周刊

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

快訊／六月發聲回應婚變李易！

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

即／韓國瑜凌晨突然發文　16字自我勉勵

昆凌2歲小女兒「做家事」！

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

黃國昌深夜發文道歉：未能爭取更多認同

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面