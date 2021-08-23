快訊／非洲豬瘟病毒肉品71公斤走私入台　蘇貞昌下令補破口找原因

記者陶本和／台北報導

中央災害應變中心近日查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤。對此，行政院長蘇貞昌23日前往視察航空快遞包裹X光機檢查情形時表示，一定要把破口補起來，並提醒防疫單位，不肖業者手法一再翻新，層層包裝、偽裝都要一一點破。

非洲豬瘟中央災害應變中心22日表示，首度查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤，由於此案是自越南透過空運快遞輸入，當局目前正在追查上下游廠商。

對此，蘇貞昌也在23日臨時新增行程，前往視察航空快遞包裹X光機檢查情形，他在受訪時表示，非洲豬瘟的肆虐從中國周邊國家一一淪陷，兩年多前第一線防疫人員就非常認真負責，所以守得這兩年多來，台灣是僅有沒有淪陷的國家。

蘇貞昌表示，防治非洲豬瘟是不得鬆懈的工作，有不肖業者從事進口，今天來給第一線同仁加油打氣，請大家繃緊神經還要加強做到滴水不漏，同時也要了解需要什麼加強，都來給予充實加強。

蘇貞昌也特別責成航空警察局支援人力，在這段期間要防治豬瘟，又要防治疫情，因此增加很大工作量。他特別提醒，不肖業者手法一再翻新，層層包裝跟偽裝都要一一點破，今天發現有走私，確定是非洲豬瘟病毒，所以特別要所有同仁不可以掉以輕心，一定要把破口補起來，把怎麼樣進來的原因要找出來，嚴守國境才可以保護產業安全。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）

