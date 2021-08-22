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陸軍副司令兒酒醉譙警　八軍團大怒：刑懲併行檢討嚴懲

▲▼陸軍副司令賀政中將兒子、上尉軍官賀男酒後在高雄鳳山街上大鬧。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陸軍副司令賀政中將兒子、上尉軍官賀男酒後在高雄鳳山街上大鬧。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陶本和／台北報導

高雄一名賀姓上尉軍官酒後在馬路上咆嘯，還用不雅字眼辱罵到場處理的員警，被依公然侮辱等罪嫌送辦，而該名男子的父親正是現任陸軍副司令賀政中將。對此，八軍團表示，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲，另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。

網友21日在「靠北長官3.0 (2020版)」臉書社團爆料，「扯扯扯扯扯啊！原來現在國軍的老陸世界裡還有威權體制」，「叫小賀先生」20日凌晨0時休假喝很醉，在鳳山中利街跟中泰街路口處大聲喧嘩完，「哇！還辱罵咆哮忠孝派出所的警察，你好屌耶！更屌的是你正在正規班受訓耶！」

針對該案，陸軍第八軍團指揮部22日表示，所屬裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案刻由檢警偵辦中。

第八軍團指出，對於賀員不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲；另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。

▼國軍106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，賀政現為陸軍副司令。（圖／資料照）

國軍106年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，賀政，現為陸軍副司令。（圖／資料照）

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