　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擬最高回饋800元！　五倍券數位加碼綁定方式曝光

▲▼行政院規劃推出五倍券。圖為去年發放的三倍券（資料照／記者周宸亘攝）

▲行政院規劃推出五倍券線上再加碼，圖為去年發放的三倍券。（資料照／記者周宸亘攝）

文／中央社記者吳佳蓉台北21日電

行政院將推出五倍券並衝刺數位領取比例，公股銀行將配合綁定台灣Pay祭出數位加碼，初步規劃回饋額度可能為新台幣800元，整體預算規模盼優於去年，但具體內容尚未定案，預計8月底前再次開會研議。

目前規劃五倍券數位綁定將採3種方式，包括信用卡、電子票證及行動支付。公股銀行規劃要比照去年，統一由綁定台灣Pay方式來提供數位加碼優惠，例如使用台灣Pay綁定公股銀行信用卡消費，便符合優惠資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為此，財政部10日曾召集公股銀行開會初步交換意見，今年規劃比照類似去年，將祭出消費回饋、抽獎活動，並搭配與店家洽談消費優惠為誘因；不過，為提升使用誘因，希望能比去年更簡化、容易理解及使用。

舉例來說，將不再區分早鳥回饋、消費回饋等優惠，規劃改為消費達一定門檻就直接回饋固定金額。至於回饋額度，各公股有不同想法，可能先朝最高800元為基準做調整，並限制一定名額；若名額超過，則換成較低金額回饋禮，如回饋300元等，考量有預算限制，整體回饋名額應會做總數控管。

財政部官員則表示，公股銀行五倍券加碼方案尚未定案，須等行政院進一步定調推出時程及是否結合經濟部相關振興方案，確定後才能更具體研議。據了解，可能8月底前會再次召集公股開會討論，希望此次整體預算規模將優於去年，以助攻提高數位使用率。

另名公股高層認為，在疫情催化下，民眾的數位習慣轉變很快速，今年紓困貸款逾9成來自線上申請，加上比起去年，台灣Pay合作的店家數量及使用人數已上升不少，預估今年整體五倍券數位綁定比例有望再提升。

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
安全帽一裝「行車紀錄器」就違法　市議員秀交通部公文曝驚人內容
廖人帥深夜又爆發「47字狂酸金曲獎」　嗆評審不如自己揭4年恩
火速安樂死154隻走私貓引爆輿論　農委會主委深夜緊急解釋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擬最高回饋800元！　五倍券數位加碼綁定方式曝光

奧麥斯增強！今最靠近加速大迴轉　降雨熱區曝光

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法　市議員秀交通部公文曝驚人內容

新兵入伍打疫苗　眼鏡男憂「會死」笑：打高端一定逃兵

桃園商旅爆「6萬元筆電偷竊」！飯店3句嗆衰爸…報案驚覺多人受害

威力彩27億「4星座財運旺」！專家曝開運秘訣：有機會獨得大獎

中元節吃番茄斷厄運！命理師曝「轉運4招」：增添喜氣、陽氣

蛋堡出手金曲奪2獎！網翻神曲《史詩》看歌詞嚇傻：神預言

赴歐催BNT進度！永齡基金會「郭台銘已盡力了」　明晚回到台灣

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

恭喜田馥甄奪金曲歌后！　愛在浴室高歌...喊話媽媽：沒浪費水費！

灰斑鳩：看我的胸咚！(頂)

擬最高回饋800元！　五倍券數位加碼綁定方式曝光

奧麥斯增強！今最靠近加速大迴轉　降雨熱區曝光

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法　市議員秀交通部公文曝驚人內容

新兵入伍打疫苗　眼鏡男憂「會死」笑：打高端一定逃兵

桃園商旅爆「6萬元筆電偷竊」！飯店3句嗆衰爸…報案驚覺多人受害

威力彩27億「4星座財運旺」！專家曝開運秘訣：有機會獨得大獎

中元節吃番茄斷厄運！命理師曝「轉運4招」：增添喜氣、陽氣

蛋堡出手金曲奪2獎！網翻神曲《史詩》看歌詞嚇傻：神預言

赴歐催BNT進度！永齡基金會「郭台銘已盡力了」　明晚回到台灣

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

美軍機「2具屍體砸中屋頂」！　屋主妻見腦袋外露、肚子爆開嚇昏

大谷翔平慘吞3K　天使全場3安不敵印地安人

瑛貴人霸氣手撕渣男友　毛曉彤撞見「他裸上身」曝光抓姦音檔

陳時中「硬啦」口罩來自它　網敲碗想要「話題口罩」大展商機

擬最高回饋800元！　五倍券數位加碼綁定方式曝光

奧麥斯增強！今最靠近加速大迴轉　降雨熱區曝光

154隻走私貓安樂死引爆民怨！　防檢局曝「致死率100%」苦衷

iPhone 13「全新玫瑰金」原型機曝！　設計圖揭瀏海變窄鏡頭更凸

阿富汗危機！　土耳其總統警告：新一波難民潮難以避免

吉力吉撈25日先發首秀　扛下味全龍中心3棒

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

生活熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

蛋堡金曲奪2獎！網翻《史詩》嚇傻：神預言

安全帽一裝「行車紀錄器」就違法

他住商旅筆電被偷！飯店冷回：是你疏失

4星座「頭獎運」超旺！專家曝開運秘訣

16歲妹打工「8千付生活費」！她嘆：沒錢別生孩

陳時中宣布：二級警戒延長至9／6

命理師曝中元節「轉運4招」　吃7顆小番茄

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

周杰倫最強專輯？ 鄉民全推爆「這張跟鬼一樣」

奧麥斯長征遇台加速彎　大雨來襲

新兵入伍打疫苗　眼鏡男笑：打高端一定逃兵

瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳

更多熱門

相關新聞

不讓新兵成防疫破口　蘇貞昌指示評估全國新兵入伍施打疫苗

不讓新兵成防疫破口　蘇貞昌指示評估全國新兵入伍施打疫苗

隨著疫情趨緩，國內開始陸續解封。而受到疫情影響而緩徵的義務役士兵徵調，經國防部與內政部協調後，規畫自9月份起恢復正常徵集。外傳，行政院長蘇貞昌昨（20日）在會議中指示國防部，入伍新兵應該除了健康檢測和評估施打疫苗，也要加入快篩，避免發生防疫破口，國防部也在稍晚即宣布，除按現行防疫作為外，規劃入營役男進行篩檢。

首開化學物質管理會報　蘇貞昌：請環保署儘速建立機制

首開化學物質管理會報　蘇貞昌：請環保署儘速建立機制

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

當沖降稅恐讓股市變賭場

當沖降稅恐讓股市變賭場

中市爭取千億振興券商機　2021台中購物節將登場

中市爭取千億振興券商機　2021台中購物節將登場

關鍵字：

行政院五倍券台灣Pay數位

讀者迴響

熱門新聞

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

154走私貓被「人道處理」　蔡英文痛心

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

莊凌芸年僅21歲輕生！

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

更多

最夯影音

更多
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

李玖哲深情唱曹格《世界唯一的你》　舞台上「突唱不下去」哽咽險淚崩

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面