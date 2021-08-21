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首開化學物質管理會報　蘇貞昌：請環保署儘速建立機制

▲▼蘇貞昌主持化學物質管理會報。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌主持化學物質管理會報。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌20日主持首場「國家化學物質管理會報」，聽取環保署「防制笑氣濫用跨部會合作管理」及「從貝魯特硝酸銨爆炸事件到災害防救資訊精進作為」報告。蘇在會中要求環保署，除盤點除笑氣外，其他未被列入毒品卻對孩子有害的化學物質，找出遏止方法；另外，指示環保署儘速建立化學物質管理機制。

蘇貞昌表示，化學物質有助經濟發展及生活便利，但要避免其不可測的危險性，政府也從組織、政策、法律等面向持續努力。為防制笑氣濫用，政府已將笑氣納為關注化學物質列管，若違法可依法處以罰鍰，院長亦請環保署就類似的化學物質，做好盤點與規範。

針對化學物質安全管理，蘇貞昌強調，政府務必借鏡並避免重要的化學物質因管理不善對社會產生的危害。請環保署與相關部會討論後儘速訂定整套完善的機制，讓第一線執法人員了解流程並落實執行，共同守護民眾安全。

環保署在會中也報告「防制笑氣濫用跨部會合作管理」，蘇貞昌表示，為防止笑氣濫用，政府已將笑氣公告為關注化學物質，從製造、販賣、使用都必須經過核可、申報，也禁止網路交易，違反者可依「毒性及關注化學物質管理法」處以罰鍰。同時為加強保護學童及青少年健康，請教育部妥為規劃相關防制宣導短片，藉以達到教育宣導效果。

蘇貞昌說，雖然笑氣已經納管，不過對於其他未被列入毒品，但對孩子及青少年健康有害的化學物質，請環保署做好盤點，提出有遏止效果的方法。

接著環保署報告「從貝魯特硝酸銨爆炸事件到災害防救資訊精進作為」，蘇貞昌說，去年8月4日貝魯特港口發生硝酸銨大爆炸事件，8月13日他在行政院院會就請交通部港務公司等單位立即清查、盤點各港口是否有存放類似的化學物質。

蘇貞昌強調，我們要以貝魯特港口硝酸銨大爆炸事件為鑑，政府就是要有能力預防危險，而化學物質管理，並非僅以化學雲的方法即能落實，請環保署儘速訂定一套完整的作法，讓海委會、內政部警政署等相關部會，於執法時也都能各司其職、依程序辦理。

國家重視化學物質影響，立法成立「國家化學物質管理會報」，由行政院長擔任召集人，政府訂定辦法，要防止非法或意外事件發生，除了法律完備外，亦需協調海委會、交通部、港務公司，財政部關務署等作業，讓第一線執法人員了解流程。

蘇貞昌強調，港口內若有不明物品存放，發生意外後果不堪設想，政府一定要借鏡並避免重要的化學物質因管理不善對社會產生的危害，在管理上請務必提高效率，在建立制度等各方面更要設想周延，也請外部委員多給予指教。

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