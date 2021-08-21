境外移入又見「突破性感染」！　20多歲男完整接種過2劑AZ確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增8例境外移入，分別從美國、印度、印尼、南非、日本、阿爾巴尼亞入境，其中有5人都打過疫苗，1人打完2劑AZ 14天仍確診，境外移入突破性感染又增1例。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16018)、印度(案16019)、印尼(案16020至16022)、南非(案16023)、日本(案16024)、阿爾巴尼亞(案16025)入境，入境日介於8月18日至8月19日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增個案中，自美國入境的本國籍男性打過2劑BNT疫苗，在機場無症狀採檢確診，Ct值20多；印度入境男性則是來台就學，已完整接種過2劑AZ疫苗滿14天，在集中檢疫所採檢確診，Ct值35，推測先前就已染疫。

另外，3名確診的印尼籍男性均來台工作，入境集中檢疫所檢疫採檢確診，均接種過1劑科興疫苗，在台期間無症狀，相關接觸者匡列中。

▲8/21境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計2,472,606例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,455,074例排除)，其中15,916例確診，分別為1,367例境外移入，14,496例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。