國軍新兵打疫苗　陳時中曝最新規劃採「2關鍵」評估

▲指揮中心指揮官陳時中說明國軍施打疫苗規劃。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

義務役士兵將在9月恢復正常徵調，為避免入伍新兵成為防疫破口，將規劃安排檢測和施打疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，有按照一定計畫讓新兵來施打，會根據整個國軍戰力評估跟保存必要性為基準。

有媒體報導，行政院長蘇貞昌昨（20日）在會議中指示國防部，入伍新兵應該除了健康檢測和評估施打疫苗，也要加入快篩，避免發生防疫破口。而義務役士兵將在9月恢復正常徵調，儘管國內疫情趨緩，但仍不可大意，民進黨立委何志偉日前爆料役男入營無須任何篩檢，恐成防疫破口。

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而今記者會有媒體追問相關規劃，也詢問疫苗是否足夠安排讓新兵施打？陳時中表示，國軍的部分都有按照一定計畫，讓國軍來施打疫苗，包括入伍軍人，會根據整個國軍戰力評估跟保存必要性為基準，在必要的時候會發配必要的疫苗，讓入伍新兵來施打，一切以國防部對戰力評估為準。

至於疫苗廠牌，將以發配階段的廠牌為主，由於第六期疫苗以高端為主，陳時中表示「有什麼疫苗就打」，但強調「不會強迫大家施打，這是基本原則」，只是說若指定部分廠牌，就沒辦法這麼快打到。