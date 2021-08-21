混打疫苗「5種副作用全來」　他崩潰：以為會減輕！網喊全餐吃下去

▲指揮中心日前宣布，開放第一線醫護人員混打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心日前宣布，開放第一線醫護人員混打疫苗，第一劑接種AZ疫苗，第二劑可混打mRNA疫苗，一名打完兩劑的男網友表示，聽說第一劑打AZ，第二劑不管打什麼，副作用都會減輕很多，但沒想到親身試驗過，「還是一樣不舒服」，頭暈、頭痛、發燙等症狀通通都有。對此，有網友笑說，「全餐吃下去」。

該名男網友在臉書「爆怨2公社」發文，附上接種疫苗的小黃卡，於6月初施打第一劑AZ，昨（20）混打第二劑莫德納，本以為只要第一劑是打AZ，不管第二劑打什麼，副作用都會減輕很多，但他昨日打完後，當天晚上就感受到強烈副作用，頭暈、頭痛、畏寒、發燙、痠痛，氣得大喊「還是一樣不舒服啊，一樣都沒躲過啊，是怎樣啦！」

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對此，網友們回應，「年輕人終究是年輕人」、「我以為若打A+M，都是經歷『第一劑』的副作用，原來不是」、「我打疫苗不舒服的時候連用手機都沒辦法，你還能發文應該沒什麼大問題」、「顯示身體抵抗力好是青春的肉體，反應特別激烈」。

▲原PO混打後出現強烈的副作用。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

不過也有人笑說，「沒聽過這種說法啊，是誰騙你的？」「沒有人這樣說吧，所有混打的都說像被卡車撞兩次」、「要多看新聞唷，AZ+莫德納=被火車撞2次」、「A+M就是副作用全餐啊」、「莫德納本來就是第2劑的副作用比較大啊」、「莫德納第二劑是大魔王啊」。

本站曾報導《醫：一點都不想「AZ混打莫德納」 承受被車撞二次的痛苦》，指揮中心開放第一線醫護混打疫苗後，台北市立聯合醫院醫師陳昶宇曾直言，「根本不想混打」，原因是第一劑AZ加上第二季莫德納副作用強，「那我何必為了『理論上可能更好一些』的輕症傳染保護力，再去承受被車撞第二次的痛苦。」