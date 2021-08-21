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完成混打48hrs　醫曝副作用：受苦只為對抗Delta！預測2天內全台+0

▲▼台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲第一線醫護可混打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

指揮中心開放第一線醫護人員混打疫苗，衛福部草屯療養院醫師沈政男則已完成混打48小時，他表示，只有打針部位痠痛的副作用，「我們受苦打這混打第二劑，就為了取得最佳保護力，來對抗delta變種。」

沈政男指出，如果不動到打針部位，只是略微疼痛，如果觸摸到會更痛一些，但當舉高手臂，比如要進行套上衣等動作，疼痛最為明顯，導致有些時候不敢舉高手臂，感覺就像五十肩。

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沈政男表示，疫苗是打在三角肌（Deltoid muscle）上，「我們受苦打這混打第二劑，就為了取得最佳保護力，來對抗delta變種」，不過除了注射部位的疼痛，他並無出現其他副作用，「前晚可以慢跑，昨晚可以值班，都不受影響」。

沈政男也說，他打第一劑AZ時完全沒有任何不適，連手臂疼痛都沒有，「接下來BNT就要到港，如果你想要混打，可以等等，即使超過了十二周也沒關係。然而，如果你覺得趕緊打兩劑比較安心，那也是很好，就只是『突破性感染』的機會稍高一些」。

沈政男分享，「兩劑AZ，等於吃了兩碗陽春麵；兩劑mRNA，等於吃了兩碗牛肉麵；而混打，就等於一碗陽春麵+一碗牛肉麵。飽是都會飽，但口感爽度並不一樣」，不過他只是提供參考，疫苗要怎麼打最終都是自己做決定，更在文末提到，「如果我猜得沒錯，這兩天就要出現全台加零了」。

※本文經沈政男醫師授權分享

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