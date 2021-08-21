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LIVE／二級擬延長「宣布鬆綁措施」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。全國二級警戒至8/23，指揮中心已經定調不會降級但擴大鬆綁管制措施，相關內容預期今天記者會中公布。另外，第六輪高端疫苗昨天預約截止，有59.9萬人完成預約，指揮中心規劃再加開預約，讓系統重啟之後才登記高端民眾也可以預約接種，記者會中也將進行說明。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

全國二級警戒至8月23日，儘管確診數不斷下降，但雙北仍有零星不明感染源，中央傾向再延長警戒兩週至9月6日。不過，據了解，在疫情可控的情況下，指揮中心評估將雙北從中高風險區降為中度風險區，陳時中有望在今日對外說明部分放寬措施。

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陳時中日前已經透露部分防疫鬆綁規劃，同住家人在外吃合菜不需要再用隔板或梅花座，從人性化角度防疫，讓制度維持穩定。而疫情期間，醫院、雙北長照機構禁止探病，陳時中也提到，這次預計將對部分特殊病房開放探病，另雙北近期可能風險等級下條，長照機構探視放寬「是可以期待」。

第六輪高端疫苗預約昨日中午12時結單，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。陳時中說明，目前高端還有疫苗檢驗封緘中，估計適當時機會再加開預約，提供8/16疫苗平台重啟之後新選擇高端的5萬人預約。指揮中心發言人莊人祥說明，這一次加開仍屬於第六輪，尚未確定時間，不排除在8/23開放接種後同時進行，但會在8/29之前接種完畢。

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