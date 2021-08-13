被服務業耽誤的舞后？她端飲料秀「超狂舞技」網笑翻…下場卻慘了

▲一名女服務生在端飲料時突然大秀舞技，慘被主管抓包。（圖／翻攝自Facebook／一烈原住民2.0，下同）

記者閔文昱／綜合報導

是工作壓力太大了嗎？有網友近日在臉書上傳一段影片，只見一名女服務生正準備為客人送飲料，結果卻邊走邊隨音樂搖擺，最後更直接站在原地跳起熱舞，似乎忘了手中還端著客人的飲料，直到主管過來喝止這才回過神來。搞笑的片段馬上笑翻不少網友，不過這名女服務生的下場卻很慘，自己恐怕是完全笑不出來了。

一名網友在臉書社團「一烈原住民2.0」分享影片，只見一間餐廳正放著火星人布魯諾（Bruno Mars）的名曲「Uptown Funk」，而一名女服務生端著客人的飲料隨音樂起舞，最後更是直接跳到忘我，慘被走來的主管發現，遭到嚴厲斥責，這才趕緊端著飲料往客人方向走去。影片一出，馬上吸引近6000人按讚，1.3萬次分享。

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不少網友紛紛留言，「被服務業耽誤的舞后」、「沒禮貌打斷人家跳舞」、「被飲料耽誤的舞者」、「應該加入一起跳才對」、「很會跳欸」、「您的餐點正在Let’s go battle，請稍候」、「可能要比賽了吧」、「您的飲料跳舞中，請稍候」、「我想一起跳耶」、「組長眼紅」。

事實上，這段錄影畫面疑似來自大陸湖南省的一間餐廳，影片顯示日期為7月27日，有人還找到疑似該餐廳工作群組的流出對話，只見一名主管貼出影片並稱，「這個月她的工資扣65％」、「這是第幾次了？！」顯示為這名女服務生的行為感到相當不滿。

▼餐廳工作群組對話流出。（圖／翻攝自bilibili，點圖可放大）

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