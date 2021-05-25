OPPO Find X3 Pro 開箱實測：不算頂級卻是全方位的安卓旗艦機

▲OPPO Find X3 Pro 新推出的火星探險版採用 16GB+256GB 組合與全新盒裝。（影片／取自 OPPO）

特約記者洪聖壹／綜合報導

自 2011 年到 2021年，OPPO Find 系列一直被設定在該公司面向未來的旗艦產品，到了 OPPO Find X3 Pro，主打 10 億色雙主鏡頭、10 億色顯示螢幕、全鏈路 10bit 色彩引擎，全機採用全新ID設計，官方稱之為「10年理想之作」，以「探索」為名，向未來致敬，記者取得實機進行測試，提供給大家參考。

以目前來說，旗艦手機市場已經沒多少廠商在競爭，華為暫時不參與全球市場競爭，LG 已經全面退出，就連 Google Pixel 也暫時掛上免戰牌。

在這樣的時空背景之下，三星、小米攻勢頻頻，SONY在中高階產品都加入旗艦規格，而 OPPO 則是重新調整自家旗艦機陣容，推出 OPPO Find X 系列第三代版本：OPPO Find X3 Pro，緊接著又在 5 月中旬推出「火星探險版」，採用 16GB+256GB 組合，內建專屬10-bit火星濾鏡、專屬銘文與客製款無線耳機，售價人民幣 6999 元，約台幣 3 萬元，台灣方面稍早則是遭爆將引進 12GB + 256GB 規格版本，建議售價32,990 元，提供「鏡黑」與「霧藍」兩種顏色可選。

開箱：沒有附耳機

實際打開原廠盒裝，可以看到手機本體、65W快充插頭、Type-C 充電線、手機保護殼，但是沒有附耳機。

▲OPPO Find X3 Pro 「鏡黑」原廠盒裝內容，傳售價台幣32,990 元。（圖／記者洪聖壹攝）

外觀：獨特的「環形山」設計

OPPO Find X3 Pro 手機大小 163.4 x 74 x 8.26 mm，重 193 克，相較於三星S21 Ultra（165.1 x 75.6 x 8.9 mm、227 克 ），它更加輕薄，如果與蘋果iPhone 12 Pro Max（160.8 x 78.1 x 7.4 mm，228 克）相比，你會發現它厚度略厚，機身略長，這是因為它配備了 6.7 吋 20:9 的螢幕。

OPPO Find X3 Pro 鏡黑版本第一印象讓記者聯想到了 SONY Xperia XZ Premium 鏡黑色，不過整體來看，包括主鏡頭的包覆設計相當美，必須要說，這是目前火山口鏡頭手機設計當中最美的。

▲Find X3 Pro 鏡黑的設計材質讓人聯想起 SONY Xperia XZ Premium 鏡黑款。（圖／記者洪聖壹攝）

現在的智慧型旗艦機往往配備的都是高畫素、高倍率、超廣角的鏡頭，加上加大感光元件，鏡頭厚度一定沒有辦法作到與機身厚度平整，因此會有俗稱「火山口」的問題，以 iPhone 12 Pro Max 來說，使用一段時間，四顆鏡頭周圍一定積滿灰塵，甚至鏡頭很容易沾到油污、甚至刮傷。三星 S21 Ultra 的四主鏡頭解決方案是用上一片金屬包覆，看起來有點像是《歌劇魅影》那副面具。

▲iPhone 12 Pro Max 的火山口設計毫不遮掩，容易累積灰塵。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星Galaxy S21 Ultra 5G 用一片金屬蓋上突出的火山口鏡頭群，感覺很像歌劇魅影的面具。（圖／記者洪聖壹攝）

OPPO Find X3 Pro 的解決方案是透過一整片玻璃熱鍛成型，設計師們在手機背後繪製了超過 2000 組控制點，讓鏡頭跟機身達到一致性的美感，鏡頭位置的「環形山」設計，實際看起來有點像是一塊布料覆蓋凸起的鏡頭的感覺，實際觸摸也不會有吃指紋問題，這是因為加上抗油鍍膜的關係，鏡黑版本還多了一層油墨工藝，所以會發現表面會有類似陶瓷一般的瓷釉感，並且像是鏡子一樣的反光。

▲OPPO Find X3 Pro 將一整片玻璃熱鍛成型成功包覆火山口，並給予「環形山」設計的稱呼。（圖／記者洪聖壹攝）

顯示比例見仁見智，但是在外觀設計的缺點主要有兩個，首先，不管是背部還是正面玻璃，OPPO Find X3 的玻璃都不是選用現今主流旗艦機所使用的 Gorilla Glass Victus。OPPO 最終選擇是 2016 年推出的第五代大猩猩康寧玻璃，雖然有點美中不足，但它的耐用度還是夠的，正常從 1.2 公尺高度摔落，手機是不會碎裂，這個高度基本上都高於一般餐桌、辦公桌。

另外一點美中不足的地方在於原廠保護殼，這次原廠提供的保護殼相當容易吃髒污，而且蓋上鏡黑版的 Find X3 Pro 的話，根本就無法呈現機身的設計美學。

10 億色螢幕

再來說螢幕，OPPO Find X3 Pro 的螢幕體驗非常好，6.7 吋螢幕佔比為 92.7%，實際看起來有種三星 infinity 曲面螢幕的感覺，螢幕解析度 4K，BT2020色域、10bit色深，讓螢幕同時在顯示畫質、色彩達到最逼近真實顏色的視覺感，這個感覺在實際在觀看拍照成像非常有用，不太會出現像是某些手機品牌的相機拍出來的照片在螢幕上顯示非常精緻、色彩豐富，結果放到電腦上卻感覺不是那麼一回事。

OPPO Find X3 Pro 率先選用了 LTPO AMOLED，標榜 10 億色顯示效果，觸控採樣率最高可達 240Hz，畫面更新率最高可達 120 Hz，所以螢幕爽感十足，特別在玩遊戲的時候。如果你喜歡 iPhone 的原彩顯示，你甚至可以在設定找到類似的功能，不過實際切換起來效果上差異不大。

▲OPPO Find X3 Pro 用上一面 10-bit 顯示的 6.7 吋 LTPO AMOLED 螢幕。（圖／記者洪聖壹攝）

▲螢幕佔比為 92.7%，觸控採樣率最高可達 240Hz，畫面更新率最高可達 120 Hz。（圖／記者洪聖壹攝）

根據官方解說，OPPO 全鏈路色彩管理系統包括「全鏈路10bit 」與「色彩管理」兩大核心技術，前者從訊息採集、編碼、儲存、解碼、顯示等，目標在於解決底層系統對於 10 bit 圖像訊息不相容的問題，透過 DOL-HDR 技術提供更高的降噪比、更高動態範圍，而且可以規避鬼影，後者則是使用 HEIF格式儲存，最高可以支援 16bit 圖像數據儲存編輯能力，而且可以比 JPEG 節省 50% 儲存空間，率先使用 HEIF 儲存格式的就是 Apple 公司的 iPhone，不過相較於以往 OPPO 手機顯示效果來說，這 10 億色顯示效果可以算是一個實質意義上的里程碑。

10億級的相機

OPPO 沒有跟風三星的百倍數位變焦，反而追求的是「10 億色雙主攝」，最特別的是廣角、超廣角鏡頭都用上了 IMX766 感光元件，並且全球首發了內建補光燈的顯微鏡頭，支援高達 60 倍的放大倍率。

拍攝規格方面，廣角、超廣角都是 5000 萬畫素，光圈分別為 F1.8、F.2.2，廣角端有 OIS 光學防手震、超廣角的角度則為 110.3°，而且用上了 7P 鏡片，當中特別加入了自由曲面鏡片，防止照片變形，另外有一顆 1300 萬畫素長焦，可以進行 5X 混合光學變焦、20X 數位變焦，光圈 F2.4。顯微鏡頭為 500 萬畫素，支援 30X、60X 微距、光圈F3.0。自拍鏡頭則為 3200 萬畫素，光圈 F2.4、81° 廣角，並且加入了夜景自拍功能。

▲OPPO Find X3 Pro 的自拍鏡頭使用 3200 萬畫素、光圈 F2.4、81° 廣角。（圖／記者洪聖壹攝）

▲OPPO Find X3 Pro 的廣角、超廣角都是 5000 萬畫素，另外有一顆 1300 萬畫素長焦，顯微鏡頭為 500 萬畫素，支援 30X、60X 微距。（圖／記者洪聖壹攝）

此外，Find X3 Pro 加入了 RAW+ 專業攝影模式，只有在這個模式底下才可以直出 10bit 的照片，並且結合了 HDR 拍攝，藉此保留更多相片細節，記者實際進行了幾個場景的日夜拍，發現今年 OPPO 也用上跟 Apple 公司一樣的 *.heic 格式來保持照片色彩，提供給大家參考：（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角端自然景物拍攝-10億色模式。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲廣角端建築物拍攝-10億色模式。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲廣角端逆光拍攝-10億色模式。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲超廣角端逆光拍攝-10億色模式。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲長焦端逆光拍攝-10億色模式。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲廣角端夜景拍攝-夜景模式。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲廣角端拍攝-10億色。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

▲廣角端拍攝-10億色。（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢視）

實際拍攝比較好玩的還是顯微鏡頭，可以透過這支手機探索肉眼難不倒的世界。（圖／記者洪聖壹攝）

▲啟動「顯微鏡」模式時顯微鏡的燈會亮起。（圖／記者洪聖壹攝）

▲長焦鏡頭拍攝Google Pixel手機背蓋。（圖／記者洪聖壹攝）

▲顯微鏡模式-30X、60X。（圖／記者洪聖壹攝）

▲長焦鏡頭拍攝新台幣一千圓鈔票。（圖／記者洪聖壹攝）

▲顯微鏡模式-30X、60X。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：

OPPO Find X3 Pro 搭載了 5nm 製程的高通Snapdragone 888 行動平台 CPU 和 GPU 效能都比上一代提升了 25% 和 35%，記者實際使用安兔兔 V9.0.7-OB 版本跑出來的結果為 653497 分。另外使用 Geekbench 5 跑出來的單核效能 919 分、多核效能 3300 分，GPU 分數也有4614 分。兩者出來的結果都沒有預期的高分，而且使用安兔兔跑分時，機身溫度居然一度上升到 44 度。

▲使用新版安兔兔跑分得分超過 65 萬屬於中高水準的旗艦機。（圖／記者洪聖壹攝）

▲使用Geekbench 5 跑分，單核CPU效能 919 分、多核CPU效能 3300 分、GPU效能4614。（圖／記者洪聖壹攝）

這支手機最高支援雙指 240 Hz 的觸控採樣率，內建 O-Symc Display Hyper Response Engine 可降低觸控反應時間，另透過 O1 Ultra Vision Engine 等優化引擎來提升畫面銳利度，再搭配 8192 級自然亮度，平滑調整色溫與亮度。

記者實際以《原神》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》兩款遊戲接力測試，在長時間握持下，這支手機的畫面跟手感很好，長時間試玩機身溫度還是會有點升溫，降溫時間非常短，可能跟這次使用的 VC 液冷技術有關。

▲體驗《原神》畫面跟手感都是上乘，長時間握持下，機身溫度還是會有點升溫。（圖／記者洪聖壹攝）

＊續航力與其他：

OPPO Find X3 Pro 電池容量只有 4500 mAh，但是支援 65W SuperVOOC 2.0 跟 30W AirVOOC，實測充電約 15 分鐘，手機就從 5% 到 65%，幾乎可以滿足一天的用電量，效果非常驚人。出貨搭載 Android 11 作業系統、ColorOS 11.2 使用者介面，這版本可以快速跟物聯網裝置（智慧電燈、智慧音箱、智慧門鎖等）配對連接，也可以當 NFC 鑰匙使用。

▲OPPO Find X3 Pro 電池容量只有 4500 mAh，實測充電約 15 分鐘，手機約從 5% 到 65%。（圖／記者洪聖壹攝）

總結：

OPPO Find X3 Pro 外型設計上應該是目前為止最美，並且真正從系統底層達到軟硬體整合優化的一支產品，尤其是 10 億色拍攝到 10 億色顯示這部分的優化，其拍攝功能與新版 ColorOS 雖說某些功能仍然逃不出向 iOS 系統致敬的影子，某些設計也可以從其他 Android 手機上面看見，但實際操作起來真的相當流暢，而且許多新功能都有做了些升級，就連桌布也有 10 億色顯示桌布可選。

如果你是規格控，OPPO Find X3 Pro 幾乎是給了你所有需要的，包括高通S888、12GB LPDDR5 RAM 和 256GB UFS3.1，IP68，Wi-Fi 6 和藍牙 5.2...整體來說確實是一款相當完美的 Android 旗艦機，真要說缺點，就是機身防護上，應該像是 iPhone 12 系列一樣，應該在正反面玻璃做深度強化，從市面上的幾款旗艦機當中，理所當然的對手有iPhone 12 Pro Max，以及台灣未上市的 小米11 Ultra、SONY Xperia 1 III。

根據OPPO台灣官方粉絲團公告，OPPO Find X3 Pro 確認會引進台灣，不過詳細時間、售價、銷售配套目前未知。