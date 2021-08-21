阿富汗政府軍棄美援武器逃離　神學士接手2000輛裝甲車、40架飛機

▲美國交給阿富汗的武器，現已在塔利班手中。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

神學士塔利班（Taliban）推翻阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）政權，過去美國交給阿富汗政府軍的大批軍武很可能都落到塔利班手中，包括高機動性多用途輪式車輛（Humvee）等2000多輛裝甲車和UH-60黑鷹直升機等。

根據《路透》報導，阿富汗國防部1個多月前才在推特發文提到，有7架全新的美國直升機送抵喀布爾，沒想到現在塔利班已占領阿富汗大多數地區，阿富汗政府軍倉皇逃離，留下的大批武器只能落入塔利班手中。

近日也有相關畫面流出，塔利班在檢察整排車輛，打開數個裝著新槍、通訊設備、軍用無人機的箱子，一位不願意透露姓名的美國官員指出，「所有沒被毀掉的東西都變成神學士的了」。

▲美國交給阿富汗的武器，現已在塔利班手中。（圖／達志影像／美聯社）



根據情報單位評估，塔利班可能接手高機動性多用途輪式車輛（Humvee）等2000多輛裝甲車和UH-60黑鷹直升機、偵查攻擊直升機及掃描鷹無人機等40多架飛機。

美方現任、前任多名官員擔心，這些武器可能被塔利班用來殺害平民，被伊斯蘭國等其他激進組織奪取，攻擊美國在該地區的利益，甚至可能被交給中國、俄羅斯等與美國對立的國家。

不過也有人認為，將這些武器交給中、俄也沒有益處，因為他們可能早就有這些武器。專家指出，武器落到塔利班手裡這個教訓，會警惕美國在未來需要建立更好的機制，以利監督供應給盟友的設備。