快訊／二級延長擴大鬆綁措施、第六輪加開預約　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日因應新冠疫情，下午2時由指揮官陳時中召開記者會說明最新疫情與防治作為。全國二級警戒延長至8/23，指揮中心已經定調不會降級但擴大鬆綁管制措施，相關內容預期今天記者會中公布。另第六輪接種高端疫苗，昨天預約截止進行結算，有59.9萬人完成預約，指揮中心規劃再加開預約，讓系統重啟之後才登記高端民眾也可以預約接種，記者會中也將進行說明。

陳時中日前已經透露部分防疫鬆綁規劃，同住家人在外吃合菜不需要再用隔板或梅花座，從人性化角度防疫，讓制度維持穩定。而疫情期間，醫院、雙北長照機構禁止探病，陳時中也提到，這次預計將對部分特殊病房開放探病，另雙北近期可能風險等級下條，長照機構探視放寬「是可以期待」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第六輪高端疫苗預約昨日中午12時結單，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。陳時中說明，目前高端還有疫苗檢驗封緘中，估計適當時機會再加開預約，提供8/16疫苗平台重啟之後新選擇高端的5萬人預約。莊人祥說明，這一次加開仍屬於第六輪，尚未確定時間，不排除在8/23開放接種後同時進行，但會在8/29之前接種完畢。