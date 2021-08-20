女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海「男女都接」結局悲涼

▲為了早日與女友共組家庭，男大生選擇下海接客...（圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

一名男大生為了和女友結婚，不僅休學工作，還省吃儉用，存下一筆錢，到女方家提親。不料女方家長開口就要500萬聘金，他根本籌不出來，只好出賣肉體，下海接客，而且不挑性別，最終染上愛滋病，想不開走上絕路。

兩性專家H在談話性節目《震震有詞》分享這起案例，指男生在讀大學時與女方陷入熱戀，還租了小套房一起生活。儘管男方家境不好，而且爸爸中風需人照顧，由擔任行政職的媽媽一肩扛起家計重擔，但2人對共組家庭一事仍相當堅定。

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為了早日迎娶女友，男大生不惜休學工作，省吃儉用，一邊分擔家計，一邊努力存錢，短短1、2年就存到50萬元。由於家裡沒什麼積蓄，當爸媽看到兒子如此努力，也不禁感到欣慰，對提親一事表達支持。

男大生受到鼓舞後，開心地帶著50萬元到女方家，「伯父、伯母，希望您們能把女兒嫁給我！」不過，女方家境富裕優渥，所以女方爸媽當場笑了出來，「拜託！50萬就想結婚？你也想得太天真，至少要500萬吧！而且你爸媽也沒來，是不是看不起我們？」

▲兩性專家H在節目中談到男大生的悲慘經歷。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

男大生五味雜陳，一來父親已經中風，媽媽也因家境不佳不好意思來，二來是自己確實沒這麼多錢。女友涉世未深，又不甘心爸媽如此數落男友，私下告訴男友，「不然你就想辦法去存個500萬！」

男大生心一橫，決定下海賺「快錢」，無論客人是男是女都接，不管什麼特殊服務都做。幾年後，男大生果真存到500萬元，但婚前檢查時竟發現自己得了愛滋，讓他一時手足無措，既不敢向家人坦白，也害怕女友不會接受自己，最終選擇輕生。

兩性專家H感慨，簡單的一個決定，可能會改變未來很多命運，「如果我們沒有在最基礎的教育面做好的話，很多年輕人他們都無法想像，自己這樣做、這樣說、聽這些話會怎樣。」

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