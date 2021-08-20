　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海「男女都接」結局悲涼

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲為了早日與女友共組家庭，男大生選擇下海接客...（圖／取自pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

一名男大生為了和女友結婚，不僅休學工作，還省吃儉用，存下一筆錢，到女方家提親。不料女方家長開口就要500萬聘金，他根本籌不出來，只好出賣肉體，下海接客，而且不挑性別，最終染上愛滋病，想不開走上絕路。

兩性專家H在談話性節目《震震有詞》分享這起案例，指男生在讀大學時與女方陷入熱戀，還租了小套房一起生活。儘管男方家境不好，而且爸爸中風需人照顧，由擔任行政職的媽媽一肩扛起家計重擔，但2人對共組家庭一事仍相當堅定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了早日迎娶女友，男大生不惜休學工作，省吃儉用，一邊分擔家計，一邊努力存錢，短短1、2年就存到50萬元。由於家裡沒什麼積蓄，當爸媽看到兒子如此努力，也不禁感到欣慰，對提親一事表達支持。

男大生受到鼓舞後，開心地帶著50萬元到女方家，「伯父、伯母，希望您們能把女兒嫁給我！」不過，女方家境富裕優渥，所以女方爸媽當場笑了出來，「拜託！50萬就想結婚？你也想得太天真，至少要500萬吧！而且你爸媽也沒來，是不是看不起我們？」

▲▼女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海「男女都接」結局悲涼。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲兩性專家H在節目中談到男大生的悲慘經歷。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

男大生五味雜陳，一來父親已經中風，媽媽也因家境不佳不好意思來，二來是自己確實沒這麼多錢。女友涉世未深，又不甘心爸媽如此數落男友，私下告訴男友，「不然你就想辦法去存個500萬！」

男大生心一橫，決定下海賺「快錢」，無論客人是男是女都接，不管什麼特殊服務都做。幾年後，男大生果真存到500萬元，但婚前檢查時竟發現自己得了愛滋，讓他一時手足無措，既不敢向家人坦白，也害怕女友不會接受自己，最終選擇輕生。

兩性專家H感慨，簡單的一個決定，可能會改變未來很多命運，「如果我們沒有在最基礎的教育面做好的話，很多年輕人他們都無法想像，自己這樣做、這樣說、聽這些話會怎樣。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
普渡聽耳語「米酒換水」　母子雙亡「輕吐9字」逼哭他：心好酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麥當勞薯餅「全在海上漂」！航運塞爆卡貨櫃　脆薯雙牛堡也中招

嘉義「奇異分隔島」超狂！男女繞圈作法13秒畫面曝　市府說話了

女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海「男女都接」結局悲涼

外送爸背女兒跑單「被指指點點」！PO爆汗濕透照：只能躲超商

文大校長獲「日本外務大臣」表彰　徐興慶：繼續為台日關係努力

1.3萬境外生、華獎生可以來了！　居檢14天＋自主管理7天才可入校

快訊／瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳：管理室剛剛在發

女騎士「手機掉落」大喊提醒！3車追撞他超內疚　網讚爆：你是好人

快訊／12號颱風逆轉復生！圓滾滾「奧麥斯」2天逼台轉彎　路徑出爐

高端59.9萬人預約「疫苗還有剩」！莊人祥曝再開放時間點

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

南鐵拆遷「最後一戶」強拆驅離　250警凌晨包圍黃家破門清場

塔利班開始清算處決警察局長！　雙手被綁「矇眼跪地」遭亂槍打死

楊洋.迪麗熱巴大婚「一路走過都是星星」　「浪漫星空下擁吻」告白：我愛妳！

台灣不能輸！各出奇招瘋玩POPCAT　北韓「按1下墊底」網憂：他還好嗎？

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

麥當勞薯餅「全在海上漂」！航運塞爆卡貨櫃　脆薯雙牛堡也中招

嘉義「奇異分隔島」超狂！男女繞圈作法13秒畫面曝　市府說話了

女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海「男女都接」結局悲涼

外送爸背女兒跑單「被指指點點」！PO爆汗濕透照：只能躲超商

文大校長獲「日本外務大臣」表彰　徐興慶：繼續為台日關係努力

1.3萬境外生、華獎生可以來了！　居檢14天＋自主管理7天才可入校

快訊／瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳：管理室剛剛在發

女騎士「手機掉落」大喊提醒！3車追撞他超內疚　網讚爆：你是好人

快訊／12號颱風逆轉復生！圓滾滾「奧麥斯」2天逼台轉彎　路徑出爐

高端59.9萬人預約「疫苗還有剩」！莊人祥曝再開放時間點

北約外長警告塔利班　別讓阿富汗再成「恐怖主義溫床」

OnlyFans突宣布「禁止色情內容」！老司機集體崩潰：快借硬碟

麥當勞薯餅「全在海上漂」！航運塞爆卡貨櫃　脆薯雙牛堡也中招

機場又見阿富汗父母「心碎拋嬰兒」　鐵漢美軍痛哭救孩遠離塔利班

嘉義「奇異分隔島」超狂！男女繞圈作法13秒畫面曝　市府說話了

藍葦華《期末考》首映落跑「躲廁所哭」　回憶拍片慘遭戳屁股

《淒厲人妻》搞笑班底新片　結局「16種版本」連演員都被蒙在鼓裡

感冒惡化送急診！　楊丞琳揭現況「有好一咪咪」：但沒那麼快恢復

日本防衛省申請「5.4兆」天價國防預算　創歷史新高

塑膠隔板防疫…反增風險　《紐約時報》揭「氣溶膠傳染」病毒死區

天才橘貓10秒鐘學會「開喇叭鎖」　雙手並用旋轉！媽看傻：出頭很多

生活熱門新聞

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳

普渡聽耳語換水！母子「輕吐9字」逼哭他：心好酸

即／12號颱風逆轉復生！奧麥斯路徑逼台

女友爸媽要500萬聘金　癡情男大生下海

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

媲美高級西餐！好市多「鴨胸CP值炸了」

愛吃肉鬆！她大便流血嚇壞衝門診

女騎士「手機掉落」大喊提醒！3車追撞他超內疚

即／彰化20多歲女「換雇主採檢確診」

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

高端疫苗還有剩！再度開放預約時間曝光

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

更多熱門

相關新聞

比渣男還可怕的3種男人！

比渣男還可怕的3種男人！

女人都希望在愛情之中找到一個中意的對象，可以長長久久走一輩子下去，但以下三種男人特別要注意了，交往起來可能比渣男還要可怕。

辦婚宴能賺錢？　過來人揭「不賠關鍵」

辦婚宴能賺錢？　過來人揭「不賠關鍵」

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

大四學長送回家…學弟醒來「屁股痛痛」一擦還有血崩潰！

敢娶收入比自己高的女生嗎？鄉民答案超一致

敢娶收入比自己高的女生嗎？鄉民答案超一致

謝和弦直播譙吳宗憲　開庭神隱律師斥「不得減刑」

謝和弦直播譙吳宗憲　開庭神隱律師斥「不得減刑」

關鍵字：

女友結婚聘金男大生下海

讀者迴響

熱門新聞

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉

痣「長在身體6部位」財運爆棚

內行人才知！她曝全聯10大隱藏美食

獨／新手媽副乳腫脹！醫一擠竟噴汁！驚喊：還有頭

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

麥當勞早餐薯餅沒了！業者曝原因

101大樓員工集資80萬尬威力彩　開獎結果曝光！

許藍方直播哭著道歉！粉絲心疼「狂刷整排加油」

小孩買房就給500萬　他在大安區聽傻眼

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

獨自棲息10年！水族館「雌鯊竟產下小鯊魚」

瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

普渡聽耳語換水！母子「輕吐9字」逼哭他：心好酸

即／12號颱風逆轉復生！奧麥斯路徑逼台

更多

最夯影音

更多
外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜

外送妹半夜送15份火鍋被棄單　她轉念將餐點送員警請吃消夜
休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

休旅車開「隱藏版路線」下交流道　直接跨分隔島！後方駕駛急煞停

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

王嘉爾即興演唱「I Love you 3000」　抒情小菸嗓網讚：轉音好絕

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面