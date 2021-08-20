辦婚宴能賺錢？　過來人揭「不賠關鍵」：多請「這些人」

▲舉辦一場婚宴通常所費不貲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

作為人生大事之一的結婚，有人會選擇簡單公證就好，有人會選擇辦理喜宴，邀請親朋好友一起分享幸福時刻，不過辦一場婚宴通常花費不少，依照宴客人數、菜色和飯店等級，婚宴價格有所不同，就有網友好奇詢問「辦婚禮大多賠錢還是賺錢啊？」

一名女網友在PTT「WomenTalk板」PO表示，自己的堂姐結婚時本來決定公證就好，後來改口說要辦喜宴，原PO私下問她原因，說是這樣才可以賺紅包錢，讓她不禁感到疑惑，提問網友「撇除高級喜宴，以正常喜宴來說真的是賺錢的嗎？」

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▲網友在PTT上好奇詢問，辦婚宴通常是賠錢還是賺錢？（圖／翻攝自PTT）

文章一出引起鄉民熱議，紛紛留言，「我叔叔四年前辦婚宴是打平，然後我媽說她30年前辦是賺2、30萬」、「身邊剛有一個親戚結婚，賠」、「北部賠多，南部賺多，看飯店價位」、「單看桌錢是賺，但整體絕對是賠錢的」、「紅包都是要還的」。

也有網友直言，「根本不會賺錢好嗎，頂多就是打平」、「能打平就很萬幸了」、「賠，你就算賺，也是之前或往後要包回去」、「當然是賠錢啊，但本來就有賠錢的心理準備所以沒差」、「未來還是要還給別人的，不要因為想賺這種錢辦婚禮…」。

還有網友指出，若是不想要賠錢，除了喜帖不要亂炸，至親好友也是關鍵，「除非親友圈是政商名流，不然大多是打平，亂炸或是沒掌握好賓客名單才會賠錢」、「要看長輩親友是什麼背景」、「簡單10幾桌宴請至親好友有賺一點，大家都包比較多」、「如果少於十桌都是至親好友，賺，因為紅包不會太少」。