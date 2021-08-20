快訊／瑞豐夜市驚傳收攤！停業公告曝光網瘋傳：管理室剛剛在發

▲瑞豐夜市 。（圖／記者吳奕靖攝）



記者柯振中、洪靖宜／高雄報導

高雄瑞豐夜市驚傳收攤！有消息在網路上瘋傳，管理室近期發放傳單，內容為準備終止營運的公告，預計停業的時間也隨之曝光。

一名網友在臉書上表示，瑞豐夜市相當知名，如今卻走到這一步，疫情影響太過嚴重，連帶著讓許多攤商的生計無法維持下去。

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▲高雄瑞豐夜市。（圖／記者吳世龍攝）



公告內容如下：

致夜市同仁：感謝各位攤商一直以來的努力，讓本夜市成為遠近馳名的觀光大夜市。由於新冠疫情持續，病毒不斷變異，可恢復營業榮景之日無法預期，本場很遺憾宣布將於8月31日後終止營運。

敬請各位攤商提早整理各自的生財器具，有擺放冷凍庫的小吃攤請提前清整食材，避免腐壞；並於8月31日起10日內將攤位上之所有物品淨空。未處理者屆時將以廢棄物處置，謝謝配合！

祝大家平安健康！

消息引起廣泛討論，不少網友留言哀號，「不是早就開始營業了嗎」、「這麼突然，夜市攤商的生活怎麼支撐」、「說真的高雄除了瑞豐夜市能逛，還有其他商圈可以逛嗎？ 高雄幾乎都是百貨而已」、「真的假的！瑞豐嗎？昏倒耶！」

對此，瑞豐夜市業務經理陳秝敏表示，是內部場主進行調整，不續租要先清空，不會影響到攤商，有新的租約就能維持現狀，「會繼續營業下去，場主間會去取得平衡點並調整，所以請大家不必驚慌，也請高雄市民多來支持攤商並給予實質消費，謝謝大家」