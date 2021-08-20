　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「每人心中都有一位李行」　侯友宜：《汪洋中的一條船》讓我堅持理想

▲李行。（資料照／記者李毓康攝）

▲李行。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

曾獲3次金馬獎肯定、被譽「台灣電影教父」的國寶級導演李行昨晚心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。對此，新北市長侯友宜晚間透過臉書發文追弔，「每個人心中都有屬於自己的一位李行」。

侯友宜憶起20歲出頭看完由李行執導的《汪洋中的一條船》後，走出電影院，內心的感動有多深刻。影片中，男星秦漢飾演的鄭豐喜，面對無法選擇的先天性身體障礙，卻不屈不撓，克服逆境，在那個困頓的年代，能靠著自己的毅力與信念，成為一位生命鬥士是多麼地不容易。

「李行導演以細膩的手法將鄭豐喜的故事，呈現在世人眼前，讓我們對生命的反思油然而生。」侯友宜透露，這對於當時還很年輕的自己，產生了莫大的影響與鼓勵，每當遇到挫折時，想起了電影主人翁殘而不廢，堅持走出自己人生的片段，就會讓他打起精神，繼續堅持自己的理想與信念。

「李行導演的作品，為一個時代帶來的正能量，不是一枝筆墨就能道盡。」「導演的經典作品無數，足以寫成一本台灣的電影發展史，造就了國片發展史中最輝煌的一頁，縱橫影壇超過70年，91歲的導演今天雖然離開了他最愛的土地，但對國片的影響將永遠長存。」侯友宜如此稱讚。

對於李行的病逝，侯友宜也表示，這讓他想起了兩個星期前，新北市完成對電影人的承諾，期許國影中心的誕生，能帶動國家影視產業的發展，這才不辜負李行導演為台灣留下如此多且珍貴的電影資產。

►韓妞大推這瓶香水！一噴就迷人

ET快訊
普渡聽耳語「米酒換水」　母子雙亡「輕吐9字」逼哭他：心好酸
好市多「這食材CP值炸了」　網狂囤貨：隨便煎都好吃
歐漢聲離婚後「仍和前妻一起出去」　大方PO照
快訊／瑞豐夜市驚傳熄燈　管理單位緊急回應
2週洗一次不夠！寢具除蟎8大QA　醫揭「沒包套」：睡在死蟲堆
日本混血正妹「救了金牌選手」　IG曝光爆紅
快訊／瑞豐夜市驚傳收攤！　停業公告曝光網瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「每人心中都有一位李行」　侯友宜：《汪洋中的一條船》讓我堅持理想

聲請停止高端EUA遭駁回　郝龍斌遺憾：法院未考量民眾生命安全

再對蘇揆出招！10英系綠委齊籲高鐵增班次　824零時起每周增180班

日捐AZ換台解禁福島食品？　謝長廷曝第一線狀況：他們關心這議題

蔡英文視訊東奧國手承諾體育改革　還曝想去莊智淵的桌球館看看　

兌現祭品文！顏寬恒發3千份雞排　時間、地點曝光

中央開放同住家人用餐免隔板　柯文哲不跟進反問陳時中：怎麼管？

丁怡銘牛肉麵案獲不起訴　侯漢廷怒批北檢「玩文字遊戲」幫脫罪

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

北市校園防疫措施出爐　2.5級停課分組到校、每周演練防崩盤

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

《兩個爸爸》小溫蒂長大了！　童星樂樂16歲大秀熱舞...甜美模樣曝光

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

機車族當心！越過慢車道「邊線」 沒打方向燈再折回...開罰1200元

「每人心中都有一位李行」　侯友宜：《汪洋中的一條船》讓我堅持理想

聲請停止高端EUA遭駁回　郝龍斌遺憾：法院未考量民眾生命安全

再對蘇揆出招！10英系綠委齊籲高鐵增班次　824零時起每周增180班

日捐AZ換台解禁福島食品？　謝長廷曝第一線狀況：他們關心這議題

蔡英文視訊東奧國手承諾體育改革　還曝想去莊智淵的桌球館看看　

兌現祭品文！顏寬恒發3千份雞排　時間、地點曝光

中央開放同住家人用餐免隔板　柯文哲不跟進反問陳時中：怎麼管？

丁怡銘牛肉麵案獲不起訴　侯漢廷怒批北檢「玩文字遊戲」幫脫罪

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

北市校園防疫措施出爐　2.5級停課分組到校、每周演練防崩盤

當YouTuber超過10年　白癡公主被酸「長大也不好看」自虧：還貧乳

福特GT新跑車亮相　致敬1964年「終結法拉利五連冠」賽車

外送爸背女兒跑單「被指指點點」！PO爆汗濕透照：只能躲超商

雷／千書真下場太慘了！羅根遭遇加倍奉還...結尾大量噴血震驚網

睡不著必看！6個「助眠小秘訣」，就從躺著不滑手機開始

選新光R1新管理機構遭批「找小三」　兆豐銀：投資人有改革需求

瑞豐夜市突發「停業公告」驚傳熄燈！　管理單位緊急回應

捐600萬支疫苗1ml細針具　法鼓山盼減殘留增接種普及率

文大校長獲「日本外務大臣」表彰　徐興慶：繼續為台日關係努力

《料理之王2》12強出爐！選手「自願淘汰」催淚

政治熱門新聞

快訊／北市+2皆在大安區！　柯文哲：其中一個是不明感染源

紓困4.0已支應1594億元　一張圖看哪族群受惠

快訊／新北1確診住新莊　侯友宜火速匡列26人

LIVE／新北今＋3「全台最多」　侯友宜最新說明

快訊／新北＋3！　新莊1例感染源待釐清「研判是舊案」

顏寬恒兌現祭品文！3千份雞排發放時間、地點曝

快訊／美國參議員聯名請蕭美琴協助車用晶片荒　外交部回應了

行政院發言人稱發現金有印鈔成本　柯文哲批：智商檢查一下

塔利班上台　中國圖在阿富汗摸魚「又怕大白鯊」

丁怡銘不起訴　地檢：皇家傳承牛肉使用萊劑飼料

蘭指部M60A3戰車湖口演訓　煞車故障衝撞營宿

立委爆郵局逼員工打高端　最速件宣傳

揭五倍券內幕　名嘴：蔡英文忍他7天

快訊／新北公布最新足跡　萊爾富、五金行、金山＆三峽市場

更多熱門

相關新聞

獨／李行靈堂曝光！外孫親挑遺照

獨／李行靈堂曝光！外孫親挑遺照

曾拿過三次金馬獎，並拿下最高榮譽「終身成就獎」的導演李行，遺憾在19日晚間因心肺衰竭病，享耆壽91歲。由於疫情關係，家屬僅設立簡易靈堂，提供親友追悼。靈堂佈置的莊嚴素雅，李行的遺照由外孫挑選，女兒李顯順表示：「我們都一致決定是這張。」

中央鬆綁同住家人用餐免隔板　侯友宜表態不跟進「除非特殊狀況」

中央鬆綁同住家人用餐免隔板　侯友宜表態不跟進「除非特殊狀況」

李行一生傳奇！小行星也以他命名

李行一生傳奇！小行星也以他命名

李烈感嘆恩師病逝：謝謝你的照顧

李烈感嘆恩師病逝：謝謝你的照顧

LIVE／新北今＋3「全台最多」　侯友宜最新說明

LIVE／新北今＋3「全台最多」　侯友宜最新說明

關鍵字：

李行侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

iPhone 13 Pro「8款新色」一次看！

14歲少女遺體卡石縫…23歲男友「見屍下跪」崩潰！

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

塔利班清算！警察局長亂槍處決畫面曝

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

孫生認了揍媽媽打女友　累積80多人斬

許藍方直播淚崩！　「眼眶爆紅」哽咽道歉

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

麥當勞早餐薯餅沒了！業者曝原因

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

101大樓員工集資80萬尬威力彩　開獎結果曝光！

獨／PO「竹筍炒肉絲」被指虐嬰　桃園女神說話了

打完莫德納「被告知打錯了」！　全施打這廠牌

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面