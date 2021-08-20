「每人心中都有一位李行」　侯友宜：《汪洋中的一條船》讓我堅持理想

▲李行。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

曾獲3次金馬獎肯定、被譽「台灣電影教父」的國寶級導演李行昨晚心肺衰竭病逝於台北，享耆壽91歲。對此，新北市長侯友宜晚間透過臉書發文追弔，「每個人心中都有屬於自己的一位李行」。

侯友宜憶起20歲出頭看完由李行執導的《汪洋中的一條船》後，走出電影院，內心的感動有多深刻。影片中，男星秦漢飾演的鄭豐喜，面對無法選擇的先天性身體障礙，卻不屈不撓，克服逆境，在那個困頓的年代，能靠著自己的毅力與信念，成為一位生命鬥士是多麼地不容易。

「李行導演以細膩的手法將鄭豐喜的故事，呈現在世人眼前，讓我們對生命的反思油然而生。」侯友宜透露，這對於當時還很年輕的自己，產生了莫大的影響與鼓勵，每當遇到挫折時，想起了電影主人翁殘而不廢，堅持走出自己人生的片段，就會讓他打起精神，繼續堅持自己的理想與信念。

「李行導演的作品，為一個時代帶來的正能量，不是一枝筆墨就能道盡。」「導演的經典作品無數，足以寫成一本台灣的電影發展史，造就了國片發展史中最輝煌的一頁，縱橫影壇超過70年，91歲的導演今天雖然離開了他最愛的土地，但對國片的影響將永遠長存。」侯友宜如此稱讚。

對於李行的病逝，侯友宜也表示，這讓他想起了兩個星期前，新北市完成對電影人的承諾，期許國影中心的誕生，能帶動國家影視產業的發展，這才不辜負李行導演為台灣留下如此多且珍貴的電影資產。