健力國手獲總統教育獎　她感謝老天給機會：目標東京帕運搶攻前六

▲目前就讀修平科技大學的林亞璇今年45歲，是今年最年長的獲獎者 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

總統教育獎今（20日）頒獎，現年45歲的修平科技大學學生林亞璇不僅是健力國手也是今年年紀最長的獲獎者。今年的她將代表我國參加東京帕運，她開心表示，「感謝老天爺不斷給我機會」，更笑說，「我是很認真選手喔，不是拿雞腿換的！」

林亞璇在3歲時不慎從5樓摔下，胸部以下完全癱瘓，終身須靠輪椅行走，在國高中的時候受到學校國手影響，希望也能代表國家出國比賽，主動加入健力社團，可惜一直沒有機會選上，畢業後只能含淚放棄。

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工作3年後，林亞璇因緣際會重返母校健力隊，她每天下班從台中騎三輪摩托車到彰化和美練習，來回50多公里，風雨無阻，終於在1999年選上健力國手，代表國家參加亞運比賽，儘管每天只睡5個小時，只能以打零工培養健力夢想，也常和隊友二人合吃一個便當，但深信「只要努力付出，一定會有收獲」，而努力堅持21年。

▲總統教育獎今日頒獎。（圖／記者崔至雲攝）

林亞璇於1999年獲選健力國手，至今出戰過5次帕運、6次亞帕運、7次世界盃等30多場國際大賽，排名世界前10名。

林亞璇受訪表示，她知道總統教育獎很難拿，因此獲獎覺得很開心，從沒想到能重新回大學讀書，覺得很開心也很感恩。22日早上她將出發去東京參加帕運，明天會接受總統蔡英文授旗，很開心可以見總統2次。

林亞璇脊椎損傷，她坦言，健力是全身性的運動，只要雙手健全都可以參與，國際上的選手包含截肢、小兒麻痺，但她的狀況可說是「最吃虧」，只能靠手臂拼搏，期許自己這次突破上次成績。

過去曾有教練建議她改練別的項目，不過林亞璇說，自己也去過幾次帕運了，在北京帕運拿了第六名、雪梨帕運第八名、雅典帕運第七名，這次希望能在第六名以內。

林亞璇開心的表示，「大家覺得我很笨都沒關係，但既然投入就想把它做完」參加帕運是跟自己比賽，「我是很認真選上帕運國手，不是拿雞腿換的！」



