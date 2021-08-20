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女學生網路買兇殺前男友　檢方闢謠：搞錯了，犯嫌非北大學生

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲北大女學生分手後買凶殺前男友事件引起社會關注。（圖／pixabay）

記者魏有德／綜合報導

據《中國檢察網》一則起訴書顯示，一名北大女學生廖某某因與男友分手後，意圖殺害該男生，並在網上雇兇將男友捅傷，引起外界關注。不過，經主辦機關渠縣檢察院查證後，工作人員表示，「我們搞錯了，廖某某不是北大學生。」同時，《中國檢察網》上相關文書也已經撤下刪除。

▲渠縣檢察院起訴書寫明犯嫌為北大女學生。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲渠縣檢察院起訴書寫明犯嫌為北大女學生，現已下架。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，一對情侶分手後，女生不善罷甘休，先到男生所在學校跳樓未果，而後又付錢雇傭網友，意欲殺害男生，最終男生在家中被女生所雇的網友捅傷。近日，《中國檢察網》公佈的起訴書表明，作案女生涉嫌故意殺人，已被檢察機關提起公訴。據起訴書，女生此前還是北京大學學生。

經鑒定，被害人余某某人體損傷程度評定為輕傷二級。受僱作案的馬某某、保某某二人均為未成年人，將另案起訴。至於犯嫌廖某某經精神鑒定患有混合性焦慮抑鬱障礙，但被檢方認定作案時具有完全刑事責任能力，以故意殺人罪追究其刑事責任。因其未造成被害人死亡的後果，系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條，比照既遂犯從輕或減輕處罰。

這起案件經大陸媒體報導後，由於起訴書中涉事人廖某某為北京大學學生，引起社會關注。不過，經北京大學核查，校內並無廖姓女學生，主辦機關渠縣檢察院工作人員也表示，廖姓犯嫌北大學生身份為烏龍。

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