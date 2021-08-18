恐怖追殺畫面曝！他愛戳人屁股被拒暴怒　自助餐老闆遭狂砍倒血泊

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區62歲李姓男子常去一家自助餐包便當，每次看見56歲謝姓老闆常會主動勾肩搭背，有時還會故意戳屁股裝熟，但屢次被謝男嚴詞警告，李男「見笑轉生氣」，中午11點多持細長尖刀上門尋仇，一見謝男如同發瘋似的猛砍，謝男邊跑邊大喊救命，聲音淒厲，李男一路追殺20多公尺，砍了謝10多刀直到倒地後，從容走回店門口，騎機車離去，沾滿血的尖刀沿路滴落，冷靜又冷血。

▲▼一名62歲男子愛戳人屁股，遭到拒絕後，竟持刀追砍對方10多刀。（圖／民眾提供）

警消上午11點多獲報，大里區塗城路一家自助餐店發生凶殺案，救護人員到場發現謝男手腳和背部有10多處刀傷，經緊急包紮送醫，傷勢主要在肩膀兩側、左右前臂及後背等，其中左肩及左背傷口更是長達10多公分，深度幾可見骨，所幸沒有生命危險。

自助餐老闆的家人表示，李男以前就常來買便當，不過已有2個多月沒來了，每次來不是和老闆勾肩搭背，就是故意以手指戳屁股，謝姓老闆覺得只是做生意而已，感覺不舒服，多次嚴詞拒絕，可能是李男面子掛不住，「見笑轉生氣」。

目擊者說，李男騎機車到自助餐門口後，就從腳踏墊拿起形似生魚片刀的細長尖刀，一見謝男就是一陣猛砍，謝男逃出店外，邊跑邊淒厲的大喊救命，李男在後狂追，簡直殺紅了眼，彷彿有深仇大恨一般，追了20多公尺後，謝男跑進一家民宅躲避，李仍然照砍，見謝男倒臥血泊中，這才滿意的走回機車處，血液就從細長尖刀沿路滴落，從容發動機車離去。

警方表示，已掌握李男行蹤全力查緝，並將依殺人未遂罪嫌送辦。