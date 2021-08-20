沒登記高端卻收接種通知？　莊人祥曝「2大原因」：系統自動勾選

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

「宅神」朱學恒上午在臉書PO文，「有沒有人沒登記高端，卻收到高端通知嗄？是不是太高端了？」言下之意就是有人沒預約高端疫苗，卻也收到施打通知。對此，指揮中心發言人莊人祥公布2大原因，除了手機號碼留錯外，也可能是系統自動勾選所致。

朱學恆上午在臉書貼文後，釣出不少網友留言。有網友寫道，「我朋友就收到，真的很誇張。明明只經只想登記AZ、莫德納，卻發訊息叫人家去登記高端」、「不少人反應啊！根本強迫中獎」、「昨天有收到催促上網登記意願的簡訊，但是沒理他」、「有哦……朋友她有po，她沒勾選但是也是有收到」、「有哦！有同事的朋友說，他沒有勾選，可是卻傳簡訊給他。」

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莊人祥表示，沒登記高端的民眾收到預約簡訊，主要有兩個原因，一為在預約時留錯手機號碼，二為每次新疫苗出來後，系統就會自動勾選，以前是莫德納、AZ，現在又多了高端，才會出現有人只勾了默德納，卻收到高端的預約通知。

第六輪高端疫苗預約今日中午結單，指揮中心公布最新統計，有58.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。指揮中心指揮官陳時中說明，目前高端還有疫苗檢驗封緘中，估計適當時機會再加開預約，提供8/16疫苗平台重啟之後新選擇高端的5萬人預約。莊人祥說明，這一次加開仍屬於第六輪，尚未確定時間，不排除在8/23開放接種後同時進行，但會在8/29之前接種完畢。

第六輪首度提供國產疫苗高端約61.4萬劑，預約登記在8/13日結算，有約90萬人有意願接種；進一步在8/16開始開放預約以及重啟意願登記。第一階段開放36歲以上民眾，8/18結算後進一步開放20~35歲民眾預約，到今日總結算有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。