貓空纜車15年首換纜　調整營運時間「週一週二搭不到」

▲貓空纜車。（圖／取自台北市政府網站）



記者陳家祥／台北報導

貓空纜車營運15年，將首次進行纜索更換工程。為提前進行整備作業，另考量疫情搭乘人數及落雷頻繁等天候因素，北捷已通報主管機關市府交通局公共運輸處，自8月22日起至9月12日止，滾動調整平日營運時間為11時至17時、假日為10時至21時，另每週一、週二暫停營運進行相關換纜工程先期整備作業。

北捷提醒，期間民眾如有前往貓空地區需求，亦可利用現行小10、小10區、棕15及貓空左線（動物園）等公車路線，往返貓空地區。

北捷表示，規劃貓纜自9月13日起，將陸續進行營運以來首次換纜作業。從高空卸下舊有纜索進行回收、延放新纜索及重新編接纜索安裝至塔柱，是此次換纜工程的重大考驗。

北捷表示，隨著換纜日期逼近，貓纜全體同仁正跟時間賽跑，積極與原廠技師進行現場勘查及模擬作業，藉由調整營運時間，進行換纜先期準備，換纜工程若無天候影響，預定12月中旬完成並恢復營運。

根據北捷統計，疫情期間貓纜跟民眾齊心抗疫，自8月重新開放營運後，因逢落雷驟雨頻繁，8月1日至17日期間，每日平均搭乘人次約600人，其中因落雷暫停營運，則有12天，因此綜合評估換纜工程、天氣影響及旅客搭乘等因素，滾動調整貓纜營運時間因應。