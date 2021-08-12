交通部修正振興辦法　北捷、高捷均納紓困對象

▲受疫情影響北捷載客率大減，交通部也將其納入紓困對象。（圖／記者許靖騏攝）



記者許維寧／台北報導

日前受到國內三級警戒衝擊，影響北高兩都會區大眾運輸載客率。日前交通部拍板將屬民營事業的高雄捷運納入紓困對象，未料引發其他公營性質捷運公司不滿。交通部則於近日公告修正「紓困振興辦法」第三條、第四條和第十條，將受疫情影響發生營運困難的產業正式列入「大眾捷運系統運輸業」，代表不論屬民營事業的高捷或公股比例佔比較高的北捷均正式納入紓困對象。

受三級警戒影響，大眾運輸載客量大減。由於交通部紓困條例多針對民營公司，故7月上旬拍板，將民營事業性質的高雄捷運納入紓困辦法適用對象，但另外台北捷運、桃園捷運和台中捷運則因為官股占比較高列為公營事業，因此起先未列入紓困對象，也導致北捷反彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日交通部則正式公告修正「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，於第三條受疫情影響而發生營運困難的產業，增列「大眾捷運系統運輸業」。並於第四條補助項目及基準中同樣納入大眾捷運，將由交通部補助配合防疫措施所採購的物資費用。

交通部表示，紓困振興辦法修正後，不論是公營、民營等捷運公司均納入紓困對象，單位可提出申請，並由交通部補貼配合執行防疫措施需要所採購之防疫物資費用。目前先公告修正，執行補貼的細節還有待研議。