陸地產巨頭告急　恒大證實遭約談：以最大決心化解債務風險

▲中國大陸房市調控趨嚴，龍頭企業出現資金斷鏈危機。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

今年屢爆「債務危機」，導致項目停工、資金斷鏈的中國地產巨頭恒大集團，20日在官網公告，證實已於19日接受中國人民銀行（大陸央行）、銀保監會等監管機構約談，表示會以最大決心，維持公司經營穩定、化解債務風險，但並未接露和小米公司洽談，欲出售旗下汽車部門後的進一步進展。

在約談恒大後，人行、銀保監會19日指出，恒大集團作為房地產行業的頭部企業，必須認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的戰略部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定；依法依規做好重大事項真實訊息披露，不傳播並及時澄清不實訊息；據路透社報導，該日，恒大集團正與小米洽談出售電動汽車部門的股份。

▲恒大集團創辦人許家印 。（圖／視覺中國）

對此，恒大集團20日先是回應表示，針對近日網傳「中國恒大集團正在與小米集團洽談出售恆大汽車65%股份」一事，恒大汽車在戰略股東引進過程中，曾與小米集團有過初步交流，並未深入洽談推進。

恒大集團接著證實，8月19日，集團接受了人民銀行、銀保監會的約談，強調將全面落實約談要求，確保工程建設，保質保量完成樓盤交付；同時，堅決依法依規做好重大事項信息披露，絕不傳播並及時澄清不實信息；以最大決心、最大力度保持公司經營穩定，化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

恒大集團與萬科、碧桂園為中國大陸排名前三大的地產巨頭，恒大集團創辦人許家印更曾登頂大陸首富，但由於官方房市調控趨嚴，對行業借貸的收緊，使得截至去年12月，恒大主要境內子公司的未償還商票約為320億美元，是中國大型房地產公司中最多。

在屢傳資金流動性緊張傳聞後，恒大曾於6月30日宣布，已將公司的有息負債縮減至大約5700億元人民幣，實現了董事局主席許家印提出的「至少一條紅線變綠」的目標；但今年7月，恒大被爆遭廣發銀行，申請凍結銀行存款1億3201萬元人民幣或查封、扣押其他等值的財產，8月中旬，也有位於雲南昆明，至少兩個大型房地產開發項目，因牽扯上億商票到期未能兌付問題，被迫停工，讓集團股價全面重摔。

為求自救，恒大集團曾於10日晚間公告，公司正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售其部分資產，包括但不限於出售公司上市附屬公司恒大汽車和恒大物業的部分權益。

另自負面消息不斷傳出後，據工商登記資訊顯示，許家印目前已不再擔任恒大地產董事長，新任董事長、總經理和法人代表均為趙長龍。

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