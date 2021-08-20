夫嗆驗3孩DNA「看哪個不是親生」　妻遭趕出家門霸氣買房逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

小芸1990年間與阿福結婚，兩人育有3名子女，但丈夫婚後沒有正當工作，還染上賭博，甚至嗆聲要去驗DNA「看哪一個小孩不是親生的」，後來她被趕出家門，為了給孩子們一個家，花光所有積蓄貸款買了一間房子，日子總算熬了過來，如今夫妻倆已分居8年，關係比路人還不如，這才決定向桃園地院訴請離婚，並於今年8月獲判准許。

▲小芸與阿福婚後感情不睦。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

小芸在判決書中主張，婚後與阿福一起住在夫家，但隨著小孩出生以及生活理念不同、夫妻溝通不良、家族相處不睦等問題，雙方經常發生爭執，1999年間丈夫沒有正當工作又染上賭博，導致家中經濟狀況困難，原本她顧及孩子年幼，隱忍多年，沒想到2012年突然被小叔趕出家門，丈夫不但沒有幫忙，還威脅不准帶孩子一起離開。

小芸無奈表示，後來孩子們決定搬出來和她一起生活，為了擁有固定的住所養育孩子，2013年間她花光所有積蓄，貸款買了一間房子，之後便獨力扛起房貸、家計，「我懷大兒子時，他跑來公司要我請假，帶我去哥哥家質問肚子裡的孩子是誰的，後來我跟他提離婚，他又再提一次，他跟我說3個孩子都要帶去驗，看哪一個不是他親生的」，考量到夫妻倆如今已經分居8年，期間並無任何互動，關係比路人還不如，加上對方賭癮越來越重，孩子們耶深感厭惡，這才終於決定站出來訴請離婚。

夫妻倆的兒子也到庭證稱，父母在同住期間感情不好，平常都分房睡，父親不出去工作還會賭博，吵架都是因為經濟問題，「爸爸沒有跟我們一起搬出來，是因為想跟阿公一起住，他也不同意我們搬出去，但我們想跟媽媽在一起」，後來母親買房貸款都是自己繳，父親沒有幫忙，「爸爸是沒有跟我說過懷疑我不是親生的事，因為我當時還小也不懂。」

▲小芸被趕出家門後，自己貸款買房。

對於上述指控，阿福經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，小芸和孩子們的證詞大致符合，可見夫妻倆的確經常因為經濟等因素起口角爭執，感情不睦，考量到兩人分居8年期間互不往來，婚姻關係出現重大破綻，且原因可歸責於阿福，最終裁定准許小芸的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。