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社會 社會焦點 保障人權

OL陪人夫到石門水庫「超自然震動」　正宮見暈船片怒討200萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園人妻阿蘭（化名）抓包丈夫去年7月開車載前同事小玲（化名）到石門水庫附近幽會，雙方還在車上發生一次性行為，甚至拍攝性愛影片，讓她大受打擊，因此決定向小玲提告求償200萬元。

▲開車,駕駛,方向盤（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小玲承認和阿蘭的丈夫發生過性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

阿蘭在判決書中主張，和丈夫是在1990年間結婚，婚後育有3名子女，沒想到丈夫2020年7月間開車載著小玲外出，兩人一同前往石門水庫附近幽會，還在車後座發生一次性關係，並拍攝性愛影片，這個行為已嚴重破壞她的婚姻生活，侵害配偶權，造成她精神上承受莫大的痛苦，事後越想越不甘心，這才決定向小玲提告求償200萬元。

面對上述指控，小玲強調，和阿蘭的丈夫只是前同事關係，沒有男女交往之情，2020年7月間在路上巧遇，才又有所聯繫互動，並在一時意亂情迷之下發生性關係，「我僅高職畢業，智識程度及法治觀念較低，收入不高。我已經向阿蘭道歉請求原諒，她還屢次撥打電話、寄匿名信到我公司，造成我精神恐懼、身心受創。」

桃園地院法官認為，阿蘭出示臉書對話紀錄翻拍照片、錄影光碟、與丈夫對話的譯文為證，小玲也承認曾發生過一次性關係，考量到兩人一個是家庭主婦、一個是公司行政人員，最終裁定小玲應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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