台灣最活躍黑幫「精神領袖」愛上小35歲嫩妹　返台一句話讓警傻眼

▲曾是天道盟新太陽會精神領袖「庫洛」施萬浤，在2012年迎取美人後不再問江湖事，婚禮當天整合天道盟各路人馬，黑白兩道冠蓋雲集。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／鏡週刊

天道盟是台灣三大元老幫派之一，其中以拚搏手段凶狠的太陽會最為出名，但根據刑事警察局反黑科列管資料顯示，天道盟全台旗下各分會數量超過50個，不僅在各縣市區域都佔有一席之地，甚至插旗各地賭場、建築業、土方、酒店等地下經濟，可說是台灣最活躍的黑幫之一。

天道盟各分會中，過去總是充滿各類打打殺殺的爭議暴力事件，但其實也曾傳出「只愛美人、不愛江山」的愛情故事。2012年，當時剛返台不久的新太陽會精神領袖「庫洛」施萬浤（原名：施春成），突然宣布即將迎娶在中國上海認識的劉姓大陸女子，由於施、劉兩人年紀相差35歲，加上劉女身材高挑、年輕貌美，瞬時讓不少道上兄弟稱羨。

庫洛當年在台北大直的五星級飯店舉辦盛大婚禮，席開150桌，當天出席者冠蓋雲集，包括時任立委顏清標、羅明才、柯建銘及諸多藝人都到場祝賀，場面相當驚人，尤其婚禮現場數百名黑衣人擔任招待，賓客入場時猶如走星光大道，也在當年引起不少話題。

據警方情資顯示，當年施萬浤與吳桐潭二人原同屬太陽會，但在太陽會一分為二後，吳桐潭是舊太陽會精神領袖，新太陽會雖由閻當利擔任會長，但一般人皆認為當時到上海發展的施萬浤，才是新太陽會的領頭羊。

吳桐潭2011年假釋出獄時，施萬浤也恰好從中國返台，當時檢警對施回台抱持高度戒備態度，擔心新舊太陽會之爭即將再起，沒想到施回台後第一件事，竟是宣布與在上海交往多年的劉女結婚，令檢警跌破眼鏡。

由於當年施萬浤還宣布將擔任天道盟總盟主，引起警方高度注意，因當時警方未知悉天道盟盟主「濟公」蕭澤宏將有異動，施的總盟主說法一度讓檢警憂心雙方火併，因此在婚禮當天派出大批員警到場蒐證。

令人意外的是，當天婚禮現場並未出現任何意外，反倒是曾與施傳出不合的吳桐潭，不但親自到場祝賀，還是婚禮現場總招待，警方除大鬆一口氣外，也認定各路人馬早已整合，並建立某種程度默契。

施萬浤結婚後逐漸淡出江湖，鮮少再過問江湖事，多數時間都是陪伴家人，他「不愛江山、只愛美人」的退隱生活，最後也被傳為道上佳話，甚至「鐵霸」曾盈富接掌太陽會長、天道盟盟主，施萬浤都沒表示意見，曾因此才能順利上位 。

【鏡週刊】推出的【解密台灣黑幫】系列報導，並非鼓勵時下年輕人對黑幫有懵懂錯誤認知，甚至以加入黑幫成員為榮，報導目的實為探究台灣三大黑幫成立的歷史時空背景，隨著社會變遷有哪些演變，過去發生的血腥暴力案件，曾讓社會付出哪些成本，揭露台灣黑幫過去數十年血淋淋的爭鬥內幕，觀今鑑古。



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