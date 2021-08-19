Delta襲越南！我胡志明駐處增4人染疫　領務服務改每周一三五開放

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

越南4月中起受到Delta變種病毒侵襲，防疫模範生的美名不再，6月初自7月底間確診數直線狂飆，更在8月3日創下單日1萬6954人染疫的新高，近一周內每天仍逾8千人確診，疫情尚未趨緩。我國駐胡志明市辦事出19日也傳出4名人員確診，目前正由越南醫療單位安排專責醫院進行隔離治療。

外交部19日晚間指出，該4人前幾天因身體不適自行就醫，經過快篩及PCR後，19日通報確診新冠肺炎，目前正由越南醫療單位安排專責醫院進行隔離治療。駐處已立即啟動緊急應變計畫，同時依照越南政府防疫規定，通知越南疾病控制中心並配合實施相關防疫作業程序，包括安排辦公室進行全面消毒。而駐胡志明市辦事自2020年疫情爆發以來已有7名人員確診。

外交部表示，駐處已匡列與確診人員密切接觸者，並要求進行居家隔離14天，隔離期滿前必須進行PCR採檢陰性才可以返回駐處上班。此外，駐處將持續實施分組辦公，並提醒所有人員注意自主健康管理，若出現身體不適，應立即通報。

由於近期東南亞各國的疫情嚴重，外交部特別提醒各相關館處同仁加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，隨時提供必要的協助，以確保同仁及眷屬的健康安全。

而為保障駐處同仁與訪客的健康安全，駐胡志明市辦事處已經調整領務服務開放時間，改為每周一、周三及周五（國定假日除外）上午9時至12時對外開放，並實施人流管制。民眾如果有緊急案件需要辦理，請撥打駐處緊急聯絡電話（+84）903927019，以利及時獲得協助。