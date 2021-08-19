2男隊員遭4度蹂躪…他嚇喊：不要！狼教練仍「硬來咬頭」下場曝光

▲台東一名排球教練強制、乘機猥褻2名男隊員，遭對方家長告上法庭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台東報導

台東一名排球教練，2015年至2020年7月間在某高職任教，不料，他竟趁機朝2名男隊員下手，不只撫摸男隊員下體，還舔咬對方乳頭、隔褲戳肛門。惡行曝光後，遭家長告上法院，日前判決結果出爐！

判決指出，男教練2020年6月某日晚上趁著A隊員在司令台休息時，徒手隔著褲子碰觸對方的下體，見隊員嚇喊「走開」、「不要」，竟還再度撫摸，甚至用手指隔著褲子戳A男的肛門。事隔一個月，他又在住處客房內，不顧A男將他的手撥開，表達反對的意思，還出口咬對方的乳頭，伸手從A男的鎖骨一路摸向生殖器官，強制猥褻得逞。

食髓知味的男教練同年7月19日上午，趁著A男上半身打赤膊在他住處客房內熟睡時，伸手捏並舔咬A男的乳頭，再撫摸其下體。除了A男受害外，教練也以相同的方式，乘機猥褻另一名B隊員。事後A男在母親的陪同下報案處理，B男父親也氣炸報警。

台東地方法院審理過後，認為教練明知A男、B男均為16歲以上未滿18歲的少年，身心仍處於發展階段，不但未善盡教導學生的責任，還為了滿足自己的性慾朝隊員下手，罔顧人倫。

法院最後依照2個成年人故意對少年犯強制猥褻罪，以及2個成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，各判教練有期徒刑8月，應執行有期徒刑1年，審酌他已與2名男隊員家長達成調解，給予緩刑3年，緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。