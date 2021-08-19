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李永豐卸任紙風車董事　「身體無法負荷」：階段性任務完成

▲▼紙風車文教基金會原董事長柯一正、執行長李永豐卸任，退居幕後，選出李遠（小野）擔任新任董事長，原副執行長任建誠、張敏宜接任執行長。（圖／紙風車提供）

▲紙風車文教基金會原執行長李永豐因身體無法負荷，將卸任並退居幕後。（圖／紙風車提供）

記者林育綾／台北報導

紙風車文教基金會今（19）日公布，原執行長李永豐因身體狀況急轉直下，無法負荷，將卸下執行長一職，由原副執行長任建誠、張敏宜接任。李永豐表示自己將退居幕後，「未來是年輕人的時代，世代交替仍要進行，我的階段性任務完成，雖然卸任，但不是卸除責任，而是作為後盾支持團隊」。

紙風車劇團長年來深耕偏鄉及校園，積極推動偏鄉兒童戲劇教育公益計畫，帶來許多動人演出，深受大人小孩喜愛。紙風車文教基金會昨（18）日召開董事會，改選第9屆董事會，選出17位董事，皆為長期支持紙風車的長輩及先進，並選出李遠（小野）擔任新任董事長；而原基金會執行長李永豐因身體狀況無法負荷，將卸下執行長一職，由原副執行長任建誠、張敏宜接任，任期自今年9月1日起效。

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▲▼紙風車文教基金會原董事長柯一正、執行長李永豐卸任，退居幕後，選出李遠（小野）擔任新任董事長，原副執行長任建誠、張敏宜接任執行長。（圖／紙風車提供）

▲紙風車文教基金會董事、執行長交棒。（圖／紙風車提供）

紙風車提到，創立近30年來，因應時事變遷，執行團隊逐步進行世代交替並調整組織規劃，改行雙執行長制，原董事長柯一正、執行長李永豐退居幕後，將以創辦人角色，與另外2位創辦人徐立功及羅北安，繼續協助紙風車前進。

據悉，自去年疫情衝擊劇團，加上布景工廠火災，直至今年疫情再度漫延，李永豐為了工作應變及募款等過度勞累，導致身體狀況「急轉直下」而必須休息。

李永豐透露自己「長期累積許多病痛」，表示「近年身體狀況很差，已無法負荷大量行政決策，加上未來是年輕人的時代，世代交替仍要進行，我的階段性任務完成，雖然卸任，但不是卸除責任，而是作為後盾支持團隊。」

▲▼紙風車文教基金會原董事長柯一正、執行長李永豐卸任，退居幕後，選出李遠（小野）擔任新任董事長，原副執行長任建誠、張敏宜接任執行長。（圖／紙風車提供）

▲柯一正最後一次以董事長身份與會。（圖／紙風車提供）

最後一次以董事長身份與會的柯一正感性地表示，「藝文團體能像紙風車一樣維持著大量的演出，帶給台灣孩子們快樂的節目，是很難得且少有的，首先要感謝在座董事的支持。我在這個位置上太久了，一晃眼就8屆了，這次董事會改選注入新血，很期待能為紙風車帶來新氣象。」

對於接下董座一職，李遠（小野）提到，如果說要找一個事情來證明台灣精神，除了奧運之外，我想紙風車的成立並走到現在，真的能代表台灣精神，一路走來十分不容易，在遭遇到重重艱辛困難還是能跨越，因此特別要感謝在座每一位董事，「大家在社會上都有所成就，對紙風車文教基金會的貢獻都超過我，我只是當代表，未來還是需要董事們支持，與執行團隊團結在一起，為台灣孩子們繼續努力。」

紙風車文教基金會期待，藉由交棒為傳承作準備，讓團隊永續發展，期待有下一個30年。

▲▼紙風車文教基金會原董事長柯一正、執行長李永豐卸任，退居幕後，選出李遠（小野）擔任新任董事長，原副執行長任建誠、張敏宜接任執行長。（圖／紙風車提供）

▲紙風車文教基金會進行世代交棒。（圖／紙風車提供）

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