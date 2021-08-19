長輩急問：何時開打第二劑AZ！金門縣府將於28日啟動大型接種站施打

▲65歲以上長輩接種第二劑AZ疫苗，縣府8月28日啟動大型接種站施打。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

中央流行疫情指揮中心規定現階段AZ疫苗第一、二劑接種間隔為10至12週，而金門19日宣布，針對65歲以上並於6月19日前接種第一劑AZ疫苗的長者，將於28日再度啟動AZ疫苗大型接種站施打第二劑。

中央流行疫情指揮中心規定現階段AZ疫苗第一、二劑接種間隔為10至12週，縣府於6月16日設置四大型疫苗接種站，為鄉親提供大規模注射疫苗服務，而日前以施打第一劑的長者們近日也紛紛在關切何時開打第二劑。

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對此，縣府表示，65歲以上長者開打第二劑會提前通知，同時啟動大型接種站服務。縣府提到，衛生局定於28日再度於四鄉鎮開設AZ疫苗第二劑大型接種站，接種對象為65歲以上，且於6月19日以前曾於金門的醫療院所接種AZ疫苗第一劑的長輩。

衛生局將採取第一劑接種模式，同時民政單位近日會陸續派發通知單，以村里為單位，請長輩依照排定時間，分流前往接種站接種疫苗，以免久候。衛生局並提醒，前往接種站接種疫苗時，應攜帶健保卡、身分證、疫苗接種卡(黃卡)。

四大型接AZ疫苗接種站為金城鎮金城體育館、金湖鎮金湖小巨蛋、金沙鎮金沙國中體育館、金寧鄉金寧中小學；另烈嶼鄉部份將由烈嶼衛生所於8月25至27日分批接種。