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永慶全新品牌廣告「實話登錄的愛情」　真誠互動甜死一票網友

永慶全新品牌廣告「實話登錄的愛情」（圖／永慶房屋提供）

▲永慶與知名導演蕭雅全攜手，拍攝全新的品牌廣告「實話登錄的愛情」，傳遞永慶房產集團的「誠實」精神，男女主角甜蜜互動感動眾多網友。

圖、文／永慶房屋提供

在你最在乎的人面前，你願意展露多少？永慶房產集團全新廣告「實話登錄的愛情」於七夕情人節浪漫上映，用即將同居的情侶互動，揭露最真實的自己，也傳遞永慶房產集團的「誠實」精神。

蕭雅全用情侶互動傳遞誠實價值　感動眾多網友
延續今年年初與金獎導演黃信堯合作，分享疫情下小人物的職場韌性後，永慶與知名導演蕭雅全攜手，拍攝全新的品牌廣告「實話登錄的愛情」，傳遞永慶房產集團的「誠實」精神。影片描繪一對剛嘗試同居的情侶，在搬家的過程中，兩人坦承彼此的生活習慣，更制訂生活公約約法三章，短短數分鐘的影片鮮活勾勒出男女主角為了讓對方更了解自己，即使自己不完美，也要展露最真實的一面。蕭雅全導演透過情侶之間的甜蜜互動，呈現真情吐露背後的在乎和承諾。

充滿生活感的場景和對話，讓人忍俊不住，許多網友直呼：「男女主角互動太甜！」、「拍得好真實！」。網友也讚賞永慶的新廣告讓人耳目一新，而男女主角彼此之間的真誠對待，也感動許多網友，大喊選擇誠實就是選擇善良。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「永慶新的品牌廣告以生活感的情境，捕捉了『誠實』的價值和內涵。永慶向來以『先誠實，再成交』作為企業的核心精神，永慶經紀人在服務客戶時，都會秉持著誠實告知的精神，分享房屋的特色和優勢，讓客戶充分了解房屋狀況，找到最適合自己的房子。永慶會持續用誠實，為每一位客戶登錄理想中的未來。」

永慶全新品牌廣告「實話登錄的愛情」（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，永慶新的品牌廣告以生活感的情境，捕捉了「誠實」的價值和內涵。永慶會持續用誠實，為每一位客戶登錄理想中的未來。

永慶「先誠實再成交」精神　提供消費者透明的房市資訊
葉凌棋指出，過往民眾對於房仲業者的不信任，多來自於不肖業者隱瞞房市真實行情或屋況瑕疵，甚至透過低買高賣的手法坑殺消費者。為了遏止此類歪風，永慶房產集團董事長孫慶餘創辦永慶房屋，以「不買房子、不賣房子」和「先誠實再成交」的精神，並以收取固定服務費的新式仲介，提供透明的房市資訊服務消費者。

為了提供更全面透明的房市資訊，永慶更率先政府推出了「實價登錄3.0」服務，在仍屬區段化揭露的實價登錄政策下，永慶主動揭露成交行情到門牌，也推出「誠實房價報告書」，讓消費者在購屋時，能充分了解周遭的房市資訊。永慶房屋更在2020年首創「兩大保證」，保證完整揭露成交行情。

這些透明的服務贏得了消費者的讚賞，也讓永慶房產集團持續茁壯，成為台灣房仲第一品牌。葉凌棋表示，永慶房產集團會持續秉持著「誠實」的精神，持續為消費者和屋主提供最完整透明的房市資訊，捍衛買賣雙方的權益。
 

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永慶房屋不動產房仲實話登錄

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