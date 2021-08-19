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機車鑰匙忘了拔！狡猾賊騎走「拆車牌」　警24小時內神速破案

▲▼金門賊偷機車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲張姓工人路過看到機車鑰匙未拔出，當即將車騎走。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門金湖山外的林姓民眾，日前因為一時大意未將機車鑰匙拔出，當時另名路過的張姓工人經過看到，萌生歹意，順手牽車得逞。縣警局金湖分局表示，金門地區因治安良善，很多民眾都會不由自主地騎機車忘記拔鑰匙，讓不法份子有機可乘而偷車使用，建議民眾為確保自身財產考量，騎乘機車務必要拔鑰匙，以維護治安。

林姓民眾昨(17日)晚間到金湖派出所報案，對自己的一時疏忽表示懊悔。金湖派出所受理後一方面調閱路口監視器希望能找到竊賊行蹤，另一方面則在巡邏時加強查尋。警方不斷過濾路口監視器，終於發現順手牽車盜將機車騎到金城，狡猾的竊嫌並且將車牌、部分車殼拆下，無形增加警方查緝的難度。

今(18)日清晨，擔服守望勤務的金湖派出所警員劉柏緯、楊志賢等2員，在山外籃球場附近發現張姓工人形跡可疑，遂上前盤查；透過影像資料查詢，發現張姓工人的樣貌和昨晚路口監視器中的順手牽車盜特徵十分相似，經員警突破心房後，張嫌始承認臨時起意，看見機車未拔鑰匙而予順手使用。隨後警員劉柏緯帶著張姓工人到金城鎮尋找贓車，終於在民族路找到林姓民眾的愛車，警方在24小時內快速破案，積極的辦案精神讓林姓民眾深表感謝。

金湖分局分局長何明祥特別呼籲金門鄉親，金門因為地理環境特殊、車輛銷贓不易，相對汽機車失竊率較低，間接讓鄉親失去警覺，停車後常常忘了隨手拔出車鑰匙；請大家互相提醒，只要下車務必同時取下鑰匙，別再讓順手牽車盜有可乘之機。

▼警方在短短一天內破案，找回失竊機車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門賊偷機車。（圖／記者林名揚翻攝）

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