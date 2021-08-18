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藍綠舌戰「美軍撤阿富汗」　他好奇問：民進黨很怕國民黨愛台灣？

▲▼立法院臨時會 中央政府總預算案保留部份各黨立委發言 莊競程 李貴敏 蔡適應 楊瓊瓔 莊瑞雄 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委林為洲昨（17日）看到美軍撤離阿富汗新聞有感而發，在臉書寫「時間一長，外來（國）勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」，遭綠營出征，酸國民黨就是外來政權。林為洲也一人戰各路人馬，反酸「國民黨早已是本土政黨了，拜託不要再崩潰了，好像很怕國民黨愛台灣。」

林為洲昨發文表示，從越南到伊拉克，至今日的阿富汗給我們的教訓，再多外援、再多大砲坦克飛彈，不得民心，無法得天下。另外，時間一長，外來（國）勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家。

此文一出，引來綠營各路人馬關注，民進黨高雄市議員高閔琳留言「委員誤食誠實豆沙包？不管如何，總之謝謝委員」，台灣基進新聞部副主任陳子瑜也酸「謝謝林委員幫大家介紹國民黨的前世今生喔」，時力國際部主任劉仕傑也湊一腳「這篇文逼得我按讚了。」

林為洲今（18日）也全力反擊，反譏綠營「國民黨早已是本土政黨了，拜託不要再崩潰了。好像很怕國民黨愛台灣」，認同中華民國民主制度，參與這個國家的選舉而取得政權的政黨，都是本土政黨，其所組織的政權都是本土政權，這是我對本土政權的理解。

林為洲也說，「大家也別忘了，現在我們所依據享有的民主自由制度根源，還是『中華民國』憲法。」

國民黨表示，蔡政府不了解美國自阿富汗撤軍背後所牽動的國際關係，並也沒有提出相應措施，仍慣於操作「親美抗中」，繼續以愚民方式逃避現實，並利用抹黑國民黨以轉移疫苗不足與紓困無方的焦點。

國民黨指出，日前紐約時報就已報導「美國撤軍阿富汗決定深刻影響民主陣營，指出美國可能不會無條件、無期限支持盟友，台灣與烏克蘭的感受將更為明顯。」該報導中，英國議會外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）表示：「美國突然從阿富汗撤軍，將使世界各地盟友和潛在盟友開始思考，是否必須在民主國家與專制國家之間做出選擇，他們也會意識到，一些民主國家已經沒有持久力了」。

國民黨表示，美國撤離阿富汗事件，證明國民黨秉持「親美和陸」及持續強化國防與經濟實力的政策是正確的路線，更映照出民進黨刻意忽視、貶損兩岸關係制度化的偏狹政策絕非良方，而且民進黨在國防上說得多、做得少也讓美方人士失望，因此要求民進黨停止愚民、務虛的政策，回歸以中華民國主權、台灣人民福祉為最高優先的國民黨務實路線。

國民黨強調，在馬前總統任內，台灣從不需要擔心與中國大陸開戰時能撐多久、美國是否會馳援等問題，現因阿富汗政局丕變，使台灣各界重新思考國家安全的各項變數。

國民黨認為，民進黨及側翼一再批評提醒國人要有居安思危、憂患意識的最大在野黨，不僅是明顯且荒謬的轉移焦點，更是拿全台灣人民的性命開玩笑。

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