女代表謝宜真落水失蹤第8天　兒嘆「大海撈針」仍盼媽媽快回來

▲桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤已經8天。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪勘災，不料回程卻被泥沙沖走，至今落水失蹤進入第8天仍無斬獲。謝宜真兒子今天（18日）表示，如果可以當然希望可以找到人，但現在像在「海底撈針」，會抱著希望的心態盼望能找到，嘆口氣說，不然很多事情不好處理...。

消防局今早7時出動警消10車23人、義消4人、無人機5架、救生艇5艘，共計10車27人繼續展開第8天搜救。謝宜真兒子接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，站在孩子的立場，如果可以，當然可以找到人，他們也是抱著希望的心態等待，光是靠搜救隊的幫忙也有限，他們盡量在安全的地方自己分批去找，盡量自己去動作。

▲謝宜真代表落水失聯第8天，消防局派出27人持續搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

但由於謝宜真失蹤已經第8天，結果可能凶多吉少，謝宜真兒子嘆氣說，親屬也有人夢到媽媽，但現在感覺依然像「海底撈針」，當然是希望找到，不然後續很多事情很不好處理....，因為沒有找到什麼東西，對他們原住民要處理後事來說，真的很奇怪。

今天搜救現場共分3組人力，第1組搜索台20線94公里落水處至索阿紀吊橋一帶，另於明霸克露橋（復興端）配合甲仙工務段開挖進行搜索；第2組負責搜索索阿紀吊橋至六龜大橋沿岸；第3組則是至六龜大橋至高美大橋沿岸進行搜索。

另外，現場也搭配無人機空中監視查看，配合人員岸際巡查，沿河道搜索，也有派遣人員於里嶺大橋至雙園大橋進行岸際巡查及無人機空拍搜尋。

明霸克露橋是桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落的主要通道，7日下午因玉穗溪溪水暴漲沖斷，3部落頓時成孤島。謝宜真與代表會副主席、杜姓代表等4人，11日下午1點半從河道引橋走到對岸，慰問復興、梅山及拉芙蘭里5百多名居民，沒想到回程時，謝宜真卻不慎被土石流沖走，至今下落不明。