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謝宜真落水處再爆土石流！眾人驚逃畫面曝　路才剛通又被埋

記者賴文萱／高雄報導

明霸克露橋（希望之橋）日前遭土石流沖毀，造成道路阻斷，桃源區代表謝宜真在勘災時也不幸遭沖走，至今下落不明。今（13）日下午現場再傳出土石流，有民眾拍攝到土石流衝來的整段驚悚過程，嚇得直呼「狂風暴雨！怪手要來不及逃了！」，也感嘆路才剛要通，又被沖毀了。

▲▼謝宜真落水處再傳土石流。（圖／民眾提供）

▲謝宜真落水處再傳土石流，沖毀救難帳篷，也淹沒一部卡車。（圖／民眾提供）

▲▼明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

今下午在搶通現場，玉穗溪上游天空突然轉陰，現場人員當下依工程經驗以及氣象情資，研判上游可能開始降雨有發生土石流的可能，立即請施工廠商停工並迅速撤退，並通知現場搜救失蹤的救難人員迅速離開土石流區。

有民眾在附近拍攝影片直擊整段驚悚過程，只見影片中畫面一波土石流襲來，嚇得他狂呼，「有土石流，哇！怪手！怪手！怪手要來不及逃了」。他再說，現場狂風暴雨，「怪手在逃，哇那個（帳篷）被沖掉了，還有最後一台怪手好像被困住」，感嘆路才剛要通，又被沖毀了，又得重新挖，因為路都沒了，芒果也沒辦法運出去了。

▲▼明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

▲下午一陣土石流，公路總局替救難人員搭設的帳篷也遭沖毀。（圖／公路總局提供）

公路總局甲仙工務段也轉述，上游監看人員在3點35分告知上游有土石流下衝，3點37分土石流泥流已淹沒本日已整理完成的臨時便道，整個過程不到2分鐘，現場留有一部卡車遭土石淹埋，另有一台怪手淹至半個機身高，另外替救難人員搭設的帳篷也遭沖毀。

▲▼明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

▲▼現場人員當下依工程經驗以及氣象情資，研判上游可能開始降雨有發生土石流的可能，立即請施工廠商停工並迅速撤退。（圖／公路總局提供）

▲▼明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

所幸現場工程人員及救難人員及時撤退到安全地區，但仍餘悸猶存，若再晚30秒撤退恐將發生嚴重憾事，後果難以想像。事後工程人員檢視，玉穗溪上游雨量情資，本日預估雨量僅40~80 mm，未達豪雨等級，如果不是現場人員及時精準判斷撤退時機，將造成2次災害。

▲▼明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

▲明霸克露橋搶通現場再爆土石流。（圖／公路總局提供）

不過，公路總局近日雖加速搶修已完成300m便道，但下午又遇這一波土石流泥流，也造成已搶通完成的便道流失100m。公路總局呼籲，搶修人員每日背負不能回家的風險施工，只為提供復興以上3部落的居民回家的路，因此請部落居民再等等，施工團隊必竭盡全力趕工復通便道。

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