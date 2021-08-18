反省「換柱事件」　朱立倫道歉：因當時空背景環境處理不好

▲朱立倫接受廣播專訪。（圖／翻攝千秋萬事YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席參選人朱立倫今（18）日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談起過去「換柱」事件受到抨擊，他坦言當時處理不好，也多次跟前黨主席洪秀柱道歉，不斷的反省學習。

朱立倫日前正式登記參選黨主席，當天找來過去力挺洪秀柱的前副主席陳鎮湘陪同登記，結果被解讀為洪秀柱挺朱的聯想；對此，朱立倫強調，當天陪同登記的人，大家共同理念都是希望國民黨更強，要捍衛中華民國、感變現狀，「我們沒談到跟柱姐有關的事情」。

朱立倫說，若柱姐要表示支持候選人，她會自己出來，不會派代表，但沒想到被解讀是力挺，對她造成的誤解，等她在居格後會跟她表達。

對於過去換柱的爭議，朱立倫表示，這幾年來跟柱姐的私交很好，私下會聊天、傳訊，也多次公開私下表示過道歉，因為當時的時空背景環境「處理不好」，回過頭看過去發生的事，不斷自我反省檢討，「朱立倫有做不好的地方，但人生經歷過挫折錯誤，國民黨也會做得更好得更強。」

此外，朱立倫也提到，前高雄市長韓國瑜，現在也在人生過程中反省，我也必須要在挫折中反省，現在之所以可以跟柱姐成為朋友，就是因為我們在挫折當中學習跟反省。