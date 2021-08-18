孩子天天在家中地上打滾、好怕細菌纏身！醫師建議「抗菌拖地法」守護健康

▲不少民眾苦惱居家環境的除菌問題，尤其是佔家中大面積的地板，許多人選擇有除菌效果的地板清潔劑來加強清潔。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

許多持家模範媽媽們，儘管忙於工作，但還是竭盡所能想打造一個安心乾淨的空間，讓家人擁有舒適健康的生活環境；尤其疫情爆發後，更是在意居家環境的除菌問題。像是每當看著寶寶、孩子在家跑跳玩得超嗨，還在地上連滾帶爬、宛如探索新世界時，媽媽們心裡既感動滿足，卻又免不了擔憂：寶貝這樣天天跟地板親密接觸，會不會把看不見的細菌也都帶上身？就算每天拿拖把擦了又擦，還是無法真正安心。

家有嬰幼兒的人對於孩子滿地打滾的畫面一定不陌生，家中地板上常散落各種玩具、食物碎屑，身體皮屑和食物殘渣會成為地板滋生細菌的最佳培養皿，再加上外出返家帶進家門的細菌、開窗飄進的灰塵以及懸浮微粒、藏在織物中的塵蟎等也都會在地面現蹤。幼之園小兒科診所副院長劉璦嘉表示，其實家中地板隱藏的細菌遠比爸媽們想像得還要多，常見的有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和黴菌，像是疫情期間會將室外鞋穿進家中，還有網購累積的眾多紙箱也可能夾帶髒汙、黴菌、細菌，汙染家中地面。劉璦嘉醫師特別提醒，有時家長不明白為何小朋友在家都沒出門卻仍然生病，家長不可不慎。

▲小兒科醫師劉璦嘉表示家中地板病菌不少，提醒家長需留意清潔。（圖／劉璦嘉醫師提供）

為了守護孩子的健康，家中地面需要確實清潔，對此劉璦嘉醫師建議先以吸塵器去除較大的碎屑髒汙，至於近來不少家長因加強防疫而使用強力清潔劑擦拭地板，劉璦嘉醫師表示太強的化學成分可能對常常接觸地面的小朋友肌膚產生較大的刺激，另外其它像酒精也可能傷害家中木頭等材質的家具。也有些謹慎的家長選擇自己調製小蘇打、白醋等天然清潔劑，劉璦嘉醫師認為除了容易留下水痕，必須費時再多花力氣擦拭之外，除菌效果也未必能達到理想狀態；現代人雜務繁忙，處理家務最好是能省時又省力，因此她建議挑選具有速乾功能並擁有除菌實驗認證的市售地板清潔劑，能省去來回拖地的麻煩，還能一次性清除髒汙和細菌。

想讓孩子安心在家中最大的遊樂場「地板」上盡情玩耍，透過具抗菌效果的地板清潔劑就能輕鬆達成，花王新推出的「魔術靈地板清潔劑除菌EX」，就特別加入了地板除菌和拖把制菌配方，除菌成分更加量變成1.3倍，據產品標示，經實驗證實能去除每到夏天家長們就特別擔心的金黃色葡萄球菌及大腸桿菌等常見細菌，品牌更強調除菌力達99.9%，能還給家中地板真正的乾淨，阻隔細菌殘留加上雙效清潔只需要一瓶就搞定。

▲花王魔術靈地板清潔劑除菌EX的除菌配方經實驗認證可抵抗家中常見細菌，讓爸媽使用更安心。（圖／記者周宸亘攝）

另外，媽媽們在拖地時其實還有其他困擾，像是擔心孩子踩到濕地滑倒，得先把小朋友「隔離」起來，但好動的孩子很難忍到地乾了再玩耍，讓媽媽膽戰心驚就怕孩子摔傷；花王「魔術靈地板清潔劑除菌EX」主打「2倍速乾」，地面擦得晶亮的同時又不易留下水痕，也不擔心留下腳印，不少用過的網友也分享「真的很快乾、不黏膩」、「好快就乾掉了，不怕家人滑倒」。

使用地板清潔產品時，若是買到味道不喜歡的產品，清理後視覺雖然乾淨了，但卻會讓嗅覺難受好一陣子，更擔心刺鼻化學味會讓家人身體不舒服，因此使用地板清潔劑更要留心味道。貼心的花王「魔術靈地板清潔劑除菌EX」選擇添加植物來源精油，香氛清爽不刺激，其中「草本香」聞起來讓人有如身處樹林般輕鬆愜意，被草木包圍的舒適感，特別能療癒媽媽們打掃完家中的疲憊身心；另有像花海般舒適清爽的清新花香，適合浪漫派的媽媽們。

▲有草本味和花香味兩種香氣的花王魔術靈地板清潔劑除菌EX，不只能保持家中環境清潔還能帶來清新感受。（圖／記者黃克翔攝）

除了地板，家中環境想要輕鬆抗菌，劉璦嘉醫師提醒，家中的馬桶、廚房料理檯面、門把、3C產品螢幕、遙控器等，都是暗藏細菌卻容易被忽略的地方，建議和挑選地板清潔劑一樣，可選擇有除菌功能的產品來徹底清潔。花王另一款「魔術靈安心抗菌噴霧」，強調不含酒精、接近皮膚弱酸性，品牌表示，透過其發酵乳酸抗菌成分，還能實驗證實99.9%去除病毒細菌*1 ，且能長達24小時對抗*2；抗菌力獲得實驗證實，噴霧型更方便使用，讓身為敏感肌的人以及家有寶寶的家庭能在不易刺激肌膚的狀況下，放心噴灑維持居家乾淨空間。

經過這次疫情，民眾的家庭清潔意識也逐漸提升，但現代人生活忙碌，做家事打掃講求效率，居家除菌產品就成為最強神隊友，一次就能清潔兼抗菌，幫助蠟燭兩頭燒的職業婦女們，打造一個安心舒適的居家環境，省下的時間能享受一個人的悠閒時光，也能多陪伴家人和孩子。

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▲具除菌效果的花王魔術靈地板清潔劑除菌EX，成為媽媽們的家事好幫手。（圖／記者周宸亘攝）

*1 經實驗證實，有效對抗A型流感病毒H1N1/H3N2、新型冠狀病毒、人類冠狀病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌

*2 經實驗證實，有效對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌