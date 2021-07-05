【廣編】MEN’s Biore 10倍炭系列全新升級！代言人曾敬驊陪你大聲說「我怎樣，油我主控」

▲曾敬驊2021年成為MEN’s Biore 10倍炭系列全新代言人。

圖、文／花王提供

MEN’s Biore 10倍炭系列的超強控油效果，一直以來都是男性們的最愛！2021由「新代言人」曾敬驊與潮流感的「新包裝」，帶出「『我怎樣，油我主控！』的全新態度」，而能主控一切的態度，是來自於經典的10倍炭，加上「全新激活防禦成分」，不只維持潔淨，更能提升肌膚活力，洗出「全新清爽感受」，讓MEN’s Biore成為2021年的最受矚目的清潔商品。

MEN’s Biore經典不敗的「10倍炭」源自天然竹炭吸油成分，能吸附髒污、深層洗淨毛孔的皮脂污垢，長時間控油，改善出油肌；2021年更添加了「全新激活防禦成分」能啟動肌膚防禦屏障，告別外部髒污與環境有害因子，維持肌膚潔淨與提升活力。全新品牌主張與年輕有活力卻不失沉穩內斂，有自己的想法、認為不該被侷限在某個位置的演員曾敬驊不謀而合。最新廣告中，由曾敬驊詮釋出新世代「我，隨我變」的多變樣貌，成功顛覆清爽的想像。

包裝設計上也突破既有印象，呼應超強控油能力的10倍炭成分，搭配獨特的刷炭潮流感設計，放在浴室就能增添低調不失時尚的居家質感；沐浴及洗髮系列的瓶身採用環保回收樹脂，減少生產過程的碳排放量，讓身體和地球都能清爽無負擔，目前各大賣場屈臣氏、康是美、寶雅、全聯、家樂福、momo、Pchome、蝦皮、花王銷售館販售中。