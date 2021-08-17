「小林同學靦腆一笑」可愛哭媽粉！女網友喊老公　引爆開搶戰

▲林昀儒靦腆的可愛模樣，讓女粉忍不住融化。（圖／翻攝自林昀儒IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

桌球好手「小林同學」林昀儒在東奧一戰成名，場上冷靜、場下呆愣的反差萌圈粉無數。眼看今（17）天是林昀儒的20歲生日，許多人一早就發文獻上祝福。稍早，林昀儒本人則是在Instagram發文，靦腆地在鏡頭前道謝，「會把這份祝福放在心裡，然後繼續努力。」可愛模樣讓諸多媽粉不禁露出姨母笑。

今天2021年8月17日，是林昀儒的20歲生日，早在昨天晚上就有網友在應援社團「fans de LIN Yun Ju 林昀儒」發起活動，募集網友要給「國民金孫」的生日祝福，發起人也蒐集好截圖，在中午的時候傳到林昀儒唯一使用的社群平台，也就是instagram。

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看到各種祝福的林昀儒，雖然還在隔離、無法慶生，還是相當有心的錄製一段感謝影片，可以看到他模樣相當靦腆，「大家好，我是林昀儒，今天是我20歲的生日，我也收到很多球迷朋友給我的祝福，我也會把這份祝福放在心裡，然後繼續努力。」

呆萌的模樣再次融化很多媽粉，不少網友紛紛留言，「小林同學要講這麼多話是不是被逼的 XD」、「前面是不是有大字報」、「你為什麼那麼可愛啦！生日快樂」、「小林同學生日快樂！這段錄了幾遍呀？我們要看NG畫面」、「怎麼這麼可愛❤」。留言處還有女網友開搶小林，「老公～生日快樂」、「把妳推開！搶昀儒～～～」、「有問過林媽媽的意見嗎？」