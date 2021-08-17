「小林同學生日快樂」林昀儒粉絲洗版慶生　1張照被讚爆！

▲粉絲專頁湧入祝福貼文。（圖／翻攝自臉書／fans de LIN Yun Ju 林昀儒）

記者周亭瑋／綜合報導

桌球好手「小林同學」林昀儒在東奧賽後一戰成名，場上冷靜、場下呆萌的反差表現，更狂圈一票粉絲，眼看今天是林昀儒的20歲生日，不少人湧入臉書獻上祝福。

從小林同學的粉絲專頁「fans de LIN Yun Ju 林昀儒」可見，許多人特地發文祝賀，「今天是小林同學的生日，祝福他一步步實現夢想，在世界發光發熱！這專訪的系列報導可以讓更多人認識他，願球迷的支持也可化作他堅強的後盾與力量」、「昀儒生日快樂，願你平安開心，順利完成夢想」、「祝你越來越進步，慢慢朝世界第一的目標走，希望能有機會看到你拿到獎牌的那天，加油」。

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▲粉絲超有心，畫了一張畫祝他生日快樂。（圖／翻攝自臉書／fans de LIN Yun Ju 林昀儒）

另外，還有粉絲特地畫了一張林昀儒在機場的身影，甜笑表示「祝小林同學20歲生日快樂！」作品引來不少讚嘆，大家紛紛直呼「畫得真好看，祝小林生日快樂」、「畫的真像國民金孫」。

現就讀輔仁大學體育系的林昀儒，在這次東京奧運，共參加了男子羽球單打、混合雙打、及男子團體等3項賽事，首次參賽的他，不僅與學姊鄭怡靜在混雙拿下銅牌，在單打和男子團體賽中，表現一鳴驚人，目前國際桌總的排名也來到第五，被譽為「台灣20年來最強選手」。

▼大家紛紛獻上祝福。（圖／翻攝自臉書／fans de LIN Yun Ju 林昀儒）