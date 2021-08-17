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比三色豆更雷！他一看便當配菜怕爆　網崩潰：根本挑戰人性

▲▼便當一打開，這三樣配菜根本在「挑戰人性」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲便當一打開，網友直言這三樣配菜根本在「挑戰人性」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者黃品臻／綜合報導

「三色豆」常被民眾稱為最雷配菜，沒想到還有更雷的。一名網友買了一個便當，裡面三格菜色讓他嚇喊「怕了吧！」果真釣出一堆網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張便當照，照片中可見該便當裡有一樣主菜、三樣配菜，而這他喪膽的三樣配菜就是青椒、茄子和苦瓜，附文只能苦笑寫下「怕了吧！」

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▲▼便當一打開，這三樣配菜根本在「挑戰人性」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲便當的三樣配菜就是青椒、茄子和苦瓜。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少網友看了很崩潰，紛紛留言，「怕爆，我寧可餓肚子」、「三大地雷」、「挑戰人性的配菜」、「直接吃白飯就好」、「這不是怕，是被嚇死了」、「老闆是黑暗料理界的人嗎」、「老闆我要換便當」、「三大絕…整個便當放棄了」。

不過也有網友認為這些配菜都是愛，「都我愛的，收~」、「超讚的配菜」、「苦瓜茄子和青椒嗎！歐！我就吃不到這樣的配菜！羨慕」、「食材都沒問題，重點是怎麼料理」、「再來一個三色豆，這便當根本極品」、「這樣的菜色也太幸運了～都好好吃」，更有網友形容原PO的便當是極品便當，因為「這三樣都是現在很貴的菜」。

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關鍵字：

爆廢公社便當配菜青椒茄子苦瓜

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