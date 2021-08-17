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社會 社會焦點 保障人權

騎士遭「左轉道直行、直行道左轉」2車包夾　他拿千斤頂：哩工三O

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名男子騎車，他指控，「一個左轉車道直行，一個直行車道左轉，害我變夾心餅乾」，直行車主「掐我脖子作勢打人」。而當事人行車記錄器曝光，也引發網友熱議。

「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」16日分享騎士的行車記錄器影片，只見騎士行經桃園區春日路，他打左轉燈行駛在「機車左彎專用道」，準備左轉經國路。

2車「左轉道直行、直行道左轉」　騎士變夾心還險遭千斤頂攻擊。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

▲▼騎士行駛在「機車左彎專用道」，卻遭「左轉道直行、直行道左轉」2車包夾。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

2車「左轉道直行、直行道左轉」　騎士變夾心還險遭千斤頂攻擊。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

▼1車左轉道直行、1車直行道左轉。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

2車「左轉道直行、直行道左轉」　騎士變夾心還險遭千斤頂攻擊。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

沒想到，騎士同向左側一輛轎車，行駛在左轉車道卻直行，騎士右側的一輛轎車，開在直行車道卻左轉，讓騎士慘變「夾心餅乾」。他因此無法左轉只能繼續直行，按喇叭大喊，「O！你們兩個有問題是不是啊？」

後來騎士和直行的轎車駕駛，雙方一路上叫囂，後來停在路上講，騎士質問，「左轉車道不能直行知不知道」？沒想到駕駛拿著千斤頂，怒沖沖下車衝向騎士作勢打人，「O你OOO三O」、「哩工三O」。

2車「左轉道直行、直行道左轉」　騎士變夾心還險遭千斤頂攻擊。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

▲▼駕駛拿千斤頂作勢打人。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

2車「左轉道直行、直行道左轉」　騎士變夾心還險遭千斤頂攻擊。（圖／翻攝「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」YouTube）

駕駛不顧坐在副駕駛座的女伴拉扯勸阻，要騎士下車講，還握拳又作勢要打人。騎士後來表示「我報警了、不要走」，但只能看著對方上車駛離。

行車記錄器曝光後也引發熱烈討論，許多網友留言，「求後續」、「原來是怒臉財神爺，恭喜原PO拿紅包了」、「請直接提告那個汽車駕駛」。

根據《道路交通管理處罰條例》第48條，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，在設有左、右轉彎專用車道之交岔路口，直行車佔用最內側或最外側或專用車道，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

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