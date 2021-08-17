疫苗接種人次月底將破千萬！錯過高端　402萬莫德納鐵粉還要再等

記者黃翊婷／綜合報導

第六輪疫苗接種提供高端疫苗，截至16日統計，已有30萬2381人完成預約，國內累計接種人次有望在8月底突破千萬。然而，聯亞疫苗EUA未通過，現存的AZ以及莫德納即將用罄，BNT又將在9月分批到貨後投入混打，民眾若錯過這波高端以及下一波AZ，恐怕還要再等上一段時間才有疫苗可打。

▲桃園市府13日為警消人員進行第二劑AZ疫苗施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據衛福部公布的最新統計資料，截至16日上午10時，國內累計接種達到982萬4837人次，其中AZ接種628萬3662人次，莫德納接種354萬1175人次，疫苗接種人口涵蓋率達到39.04％。如果已預約接種高端的30萬2381人皆順利完成施打，我國累計接種人次有望在8月底突破千萬。

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另外，國內現階段的疫苗登記狀況為，AZ有111萬3254人，佔比8.60%；AZ、莫德納有727萬3164人，佔比56.17%；AZ、莫德納、高端有43萬7841人，佔比3.38%；AZ、高端有2萬43人 ，佔比0.15%；莫德納有402萬2420人，佔比31.06%；莫德納、高端有5萬777人，佔比0.39%；高端則是3萬579人，佔比0.24%。

▲國內接種第1劑和第2劑總計已達到982萬4837人次。（圖／翻攝自衛福部疾管署網站）

然而，受到各界關注的聯亞新冠疫苗並未通過EUA，對於當初簽署的500萬劑疫苗是否會受到影響，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言，「並不會影響，因為購買量本來就超過總量。」發言人莊人祥也表示，「和聯亞簽的合約並不會失效。」

至於少了聯亞救火，國內現存的疫苗還有多少，莊人祥說明，AZ疫苗還有27萬劑，莫德納疫苗還有20萬劑，而先前到貨的52.4萬劑AZ和24.9萬劑莫德納，還要等到完成檢驗封緘後，才能投入施打行列。

此外，政府採購的24.9萬劑莫德納，指揮中心初步規劃會優先保留一部分給有職業登記的第一類醫護人員打第二劑，加上民間採購的1500萬劑BNT疫苗，最快9月分批到貨，也是會先讓高風險族施打，並與AZ、莫德納一起投入混打。也就是說，民眾如果錯過這一波高端和下一波AZ，堅持要打mRNA疫苗的莫德納或BNT，恐怕還要再等上一段時間。

▼高端預約登記只到18日中午12時。（圖／指揮中心提供）

▼國內疫苗累計總到貨量達到1096.38萬劑。（圖／ETtoday）