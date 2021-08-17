是方電訊推APP化身「個人智慧健康管家」　中華行動Hami推「二選一超值方案」月費19元起

▲現代人為了健康認真運動、控制飲食等，更有許多人為此做記錄，希望達到健康管理目標。（圖／取自免費圖庫pexels）

科技中心／綜合報導

每天以APP記錄飲食、運動量以及身體心率、血壓、睡眠等數據，已經不再是熱愛健身運動人士和銀髪族的專利，受到疫情影響，許多人也開始未雨綢繆加入健康管理行列。但利用不同的APP記錄身體狀況，有時光想到檢視切換就懶得打開；另外，分散登錄的資料，對於一般大眾來說也只是一堆數字和文字，難以直覺掌握健康狀態，用久只覺得記錄了個心酸。對此，去年底甫上線的「是方i健康」APP，整合飲食、運動和健康數據的資料收集，透過雲端分析資料，轉換成介面上簡單清楚的個人健康儀表板，再搭配AI顧問提供飲食、運動建議以及健康指數分析，對於追求健康管理的民眾來說非常方便。

▲用餐時不少人「相機先吃」留下飲食紀錄，但想從中得知攝入多少營養卻有難度。（圖／取自免費圖庫pexels）

身體就像是載著我們奔馳在人生路上的車子，隨著使用年限增長和不良的操作方式，都會影響「車況（健康狀態）」，因此為了確保車子能順利啟動，必須補充適當適量的「燃料（飲食）」、定期「跑一下（運動）」維持動能、隨時了解各個「零件（身體指數）」狀況。這些資訊透過「是方i健康」APP，一次就能全部輕鬆掌握。市面上多數健康APP僅著眼於單點健康資料的收集應用，但個人健康實際是多面向因子的結合，因此是方電訊副總經理顏景祥表示，「是方i健康」APP強調從運動、飲食、健康數據三面向同時切入外，更重視從「整合資料的收集」進階到「資料加值分析」，提供如「食物圖片辨識與營養分析」、「個人運動習慣/行為分析」、「華人健康快篩與健康狀態分析」，真正做到將各類健康數據轉換為有價值的健促資訊與建議。

▲是方電訊推出「是方i健康」APP打造每個人專屬的行動健康管理師。（圖／是方電訊提供）

飲食部分，「是方i健康」不僅有超過萬筆的豐富食物營養成分資料庫，還包含中西方菜色的食物圖庫，民眾無論是以手機拍照上傳或以文字搜尋APP，都能精準記下吃了什麼並換算營養成分；AI飲食顧問還會參考使用者的體重、活動強度，給出個人化飲食建議，像是提醒今日飲水量、營養素是否充足或需要補充，用戶不用再斤斤計較算半天。大家都知道運動對身體健康的重要性，追求更符合自身需求的運動方式是維繫運動習慣的重要關鍵；透過「是方i健康」APP，收集使用者的穿戴設備、HealthKit、Google Fit的活動紀錄，除了可以分析出個人的運動習慣和時間，還能貼心主動在用戶運動前提供所在地的天氣資訊及空氣品質指數。

每天吃了多少？拚命運動了到底成效如何？民眾以APP收集了一堆數字統計就是希望能更即時覺察這些行動對健康的影響，為此「是方i健康」透過引進健康風險評估系統，應用長達20年且超過一億多筆的華人健康資料庫，包含國人健康檢查、健保就醫等數據資料，加入考量遺傳、行為與環境三大健康影響因素，以大數據分析及機器學習技術，解析使用者結合日常生理量測、健檢數據、生活行為、家族病史、運動飲食等資料，提供簡單清楚的健康動態預測與常見疾病風險趨勢預測；目前提供包含BMI、個人健康分數、身體年齡、自我保健指數、三高風險指數、免疫力指數等分析，就像擁有專業醫師隨侍在身，提醒使用者隨時關心自己的健康。

▲「是方 i 健康」提供包含健康分數、身體年齡、BMI、自我保健指數、三高風險指數、免疫力指數六大健康指數分析資訊。（圖／是方電訊提供）

對於許多人無法堅持運動習慣的困擾，「是方i健康」也設計社群活動跟趣味競賽，可以邀請家人或志同道合的朋友一起玩，在像是遊戲的趣味過程中培養出對運動的熱忱。用戶打開「是方i健康」APP，還看得到「Heho健康」每日精選文章，了解正確的健康新知，更有回饋好康可以拿，只要完成每日健康積點任務與健康商城服務，就能集點換LINE點數或是咖啡、健康分析項目等，既能記錄健康數據又有實際到手的小確幸，讓人使用起來更有動力。「是方i健康」APP介面設計成宛如車子儀表板，圖示會隨健康狀態轉換顏色，當紅燈亮起警示使用者該注意當下狀態，改善飲食或是動起來，讓顏色從紅轉黃再變成綠色，一目了然掌握身體狀況。是方電訊副總經理顏景祥表示，「打造這款APP是希望藉由『是方電訊』本身的電訊優勢提供高品質的雲端健康平台，結合人工智慧和各領域專家，實現個人化的健康管理中心的目標。」

▲是方電訊顏景祥副總經理表示「是方i健康」APP是打造雲端健康平台的其中一環。（圖／是方電訊提供）

「是方i健康」APP目前在Apple store和Google play商城可免費下載體驗使用外，若想享有更完整的健康分析、AI智慧飲食管理等服務，是方電訊和中華行動Hami行動加值服務平台合作，除了APP原有功能之外，飲食圖片辨識服務的圖片辨識張數增加、AI飲食顧問互動也開放更多權限；更增加提供個人健康分數、三高風險指數、免疫力指數等多項華人健康分析的專業個人健康管家。目前推出兩款超值促銷方案，一為「年約超值包」，月租費均價僅119元，合約到期後月租費仍以優惠價119元計算；二為「新嚴選促銷包」，前2個月的月租費僅19元，自第3個月起恢復月租費原價149元（不須綁約），民眾可依需求選擇。

未來，「是方i健康」APP還會增加更多健康紀錄項目，包含不需要使用者手動輸入，即可從穿戴裝置等自動獲得體溫、睡眠資料、血氧、血壓、呼吸頻率等健康監測統計，也將提供健保署健康存摺連結服務，也規劃導入健檢報告辨識技術，藉此提供更進階的疾病風險分析服務，像是國人常見腸胃、心血管等15種疾病的風險預測，分析後直接給用戶數據結果，直覺好懂，個人健康管理也變得更容易。「是方i健康」APP也將持續跨界結盟，例如和運動管理團隊合作推出線上運動即時互動課程，可指導動作及為動作正確性評分；「是方i健康」APP的功能如健康APP模組應用、健康風險分析、飲食圖片辨識、食物營養成分資料庫等，也可以與金融壽險、體重管理服務等企業合作直接導入使用，升級「是方i健康」APP，變身民眾的全方位智慧健康守護專家。

▲「是方i健康APP」整合運動、飲食、健康數據的資料收集，協助做好個人健康紀錄。（圖／是方電訊提供）

對於「是方i健康」APP未來的願景，顏景祥副總經理受訪時表示：「我們站在平台經營者的角色出發，期望是方i健康成為『健康SaaS服務交換平台』，從資料收集、大數據分析運算到產業應用，集結專業合作夥伴或場域，以預防保健出發共創智慧健康促進應用的生態圈。」如今已是高齡化社會，想要活得長壽活得健康、活到老玩到老，準備工作要趁早；隨著5G、物聯網、雲端運算時代的來臨，透過結合各方專業的「是方i健康」APP來幫忙化繁為簡，顧健康更加事半功倍。