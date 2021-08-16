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客家精神2.0！新竹大安醫院「自創抽藥台」　1000劑AZ可打1208人

▲新竹大安醫院自創抽藥台。（圖／翻攝楊文科臉書）

▲新竹大安醫院自創抽藥台。（圖／翻攝楊文科臉書）

記者林昱萱／新竹報導

新竹縣竹北衛生所日前自行購買刻度精細針筒抽取疫苗，讓每瓶AZ疫苗可以讓更多人施打，而大安醫院又自創「精準抽藥台」，讓疫苗可以更加精準抽取。對此，新竹縣長楊文科也忍不住大讚「客家精神2.0」

楊文科提到，「竹北衛生所 使用刻度精細針筒抽取疫苗，讓每瓶AZ疫苗可提供更多人施打，現在，大安醫院 再自創了「精準抽藥台」，將疫苗固定住，讓一瓶AZ疫苗可在不到5分鐘的時間內，精準抽取到11到12劑，也可降低醫護長時間反覆抽取動作的辛勞。」

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楊文科表示，「上週我視察竹縣第四個大型接種站－台元科技園區施打疫苗情形時，看到醫護利用抽藥台細心、流暢的作業，將原本領用的1000劑成功為1208人施打，心中對大安醫院的『客家打法2.0』由衷讚嘆。」

楊文科表示，「在中央配發疫苗數量極其有限的狀況下，我們充分發揮客家人的勤儉惜物精神，繼客家1.0打法後，再獨創了2.0進階版，只求不浪費每一滴珍貴的疫苗，讓更多的鄉親能完成施打，希望盡快擴大接種人數、提升疫苗覆蓋率。」

陽文科強調，「對抗疫情是一場長期戰爭，謝謝大安醫院的每位醫護人員，將有限的疫苗做出最大化的使用，也感謝大安醫院和院長謝煒銘，願意將這個「神器」推廣到其他新竹縣衛生所、醫院，幫助施打疫苗抽取更精準，讓更多鄉親能完成疫苗接種。我也在此呼籲，新竹縣內各施打站、衛生所或醫院如果想要使用精準抽藥台技術，可洽詢大安醫院健康管理中心，一同提升疫苗使用效率。」

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