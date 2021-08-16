阿富汗戰爭「攸關全球」　美媒曝4大原因：塔利班20年來沒變過

▲塔利班武裝組織幾乎不流血地順利占領首都喀布爾，並宣布阿富汗戰爭結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡鄰國塔吉克，塔利班完全控制局面後宣布戰爭結束，將建立阿富汗伊斯蘭酋長國，美國也派直升機撤離大使館人員，這一幕還被拿來與1975年越戰的「西貢淪陷」作對比。針對這次阿富汗戰爭的結果為何如此重要，足以讓全球密切關注，美國全國公共電台（NPR）歸納出4大原因。

1. 阿富汗將成為人權問題

塔利班過去因禁止女性受教育、公開處決反對者、迫害什葉派哈扎拉族（Hazaras）等少數民族與摧毀了巴米揚省（Bamiyan）珍貴的大佛建築等背負臭名，而他們也在幾天前占領的省分中，草率處決人民、鞭打女性、關閉學校，還炸毀醫院與基礎建設，可見今天的塔利班和20年前的塔利班並無多大不同。前巴基斯坦駐美大使哈卡尼（Husain Haqqani）說，沒理由認為新政權不會成為另一個人道隱患。

▲塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

2. 塔利班政權恐再次成為極端分子的避風港

2001年911事件後，美國領導的盟軍因為塔利班拒絕交出賓拉登（Osama bin Laden）而入侵阿富汗，發動歷時20年的反恐戰爭，直到拜登上任後才撤軍。雖然部分專家認為毋須杞人憂天，但卻沒人能保證阿富汗不會再度淪為恐怖分子的狼窩，不管這些恐怖分子想要傷害美國或其他外國勢力。

美國前國防部長潘內達（Leon Panetta）上周毫不諱言稱，「塔利班是恐怖分子，他們會支持恐怖分子。」潘內達認為接下來塔利班將為蓋達組織（al-Qaida）、伊斯蘭國（ISIS）與恐怖主義提供避風港，坦白來說，還會對美國的國家安全構成威脅。

▲塔利班武裝分子在內政部的外圍站崗。（圖／路透）

3. 塔利班在阿富汗掌權 恐破壞巴基斯坦穩定

阿富汗的南方與巴基斯坦接壤，而外界普遍認為，在塔利班1996年發動宗教運動佔領阿富汗之前，巴基斯坦三軍情報局（ISI）曾協助扶植塔利班。另外，巴基斯坦軍方長期以來，也一直把意識形態與宗教相近的阿富汗當作對抗宿敵印度的必要堡壘。

前巴基斯坦大使哈卡尼，現於美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）擔任南亞與中亞部門主任，先前撰文指出「伊斯蘭極端主義已經將巴基斯坦社會，按照宗教派系分裂，鄰國阿富汗的伊斯蘭主義者崛起，只會助長巴基斯坦境內的激進分子。」美國布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策研究員艾夫扎爾（Madiha Afzal）也認為阿富汗塔利班政府的建立，肯定會鼓舞巴基斯坦的塔利班。

▲阿富汗塔利班高層領袖訪問中國，與中國外交部長王毅會面。（圖／翻攝自中國外交部官網）

4. 中國有望在阿富汗站穩腳跟

相較20多年前塔利班掌權時，幾乎將阿富汗變成「被排斥國家」（pariah state），全世界只有巴基斯坦、沙烏地阿拉伯與阿聯酋願意承認他們的政府，但這次情況不同，最近幾周塔利班的多名高層領袖旋風式出訪了伊朗、俄羅斯與中國，盡全力爭取盟友支持與海外影響力。

據報導，中國已經承諾將在阿富汗大舉投資能源與基礎建設，包含建設境內公路網絡，並且盯上阿富汗尚未開發的廣大稀土礦藏。還有傳聞稱，在塔利班確定控制阿富汗之前，北京就準備好正式承認塔利班政權。美國《華爾街日報》表示，塔利班將中國視為他們獲取國際合法性的來源、潛在的經濟支持者，以及對巴基斯坦施加影響的手段，同時，塔利班也可能會把中、俄兩國推得更近。

►華爾街日報：阿富汗機場至少3人遭槍殺！ 倒臥航廈外

►美國認了「錯估情勢」！阿富汗淪陷出乎預料 拜登將發表全國談話

►「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權 推進時間表曝光

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast