「9天攻破阿富汗19城」塔利班戰士包圍首都奪權　推進時間表曝光

▲塔利班武裝份子9天內拿下19座主要城市。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)出逃離境,正式宣告政權垮台,而塔利班如今也宣布,將在近期成立阿富汗伊斯蘭酋長國。衛報稍早也整理出塔利班逐日攻陷阿富汗的時間表,在短短9天的時間內連奪19城,拿下整個國家。

The Taliban have taken 17 provincial capitals in just nine days: pic.twitter.com/nV7VFe0xWy