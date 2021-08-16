樊振東的「夢中女神」七夕宣布脫單　「男友不是他」球迷心疼安慰

▲樊振東在東京奧運與林昀儒激戰七局。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

排名世界第一的大陸桌球選手樊振東在東京奧運與林昀儒激戰七局在台灣爆紅，不過，七夕情人節當天，大陸媒體卻報導，樊振東的「夢中女神」前花式滑冰選手李子君已經交了男朋友，還公開在微博上宣布，令許多球迷為樊振東感到心疼。

▼李子君受傷後已經退役，但仍致力於推廣花式滑冰。（圖／CFP）



根據陸媒報導，樊振東與李子君經常在微博上互動，樊振東都稱呼李子君是「漂亮姊姊」，兩人的緋聞已經傳了好多年，球迷都認為兩人非常相配，經常在網路上撮合。

報導提到，「無奈樊振東比較老實，始終無法和李子君進一步發展，很多時候，雖然大家會稱呼李子君是『樊振東緋聞女友』，但實際上也為憨厚的小胖（樊振東暱稱）暗暗擔心，果不其然，現在人家宣布戀情了，可惜男友不是樊振東，牽線看來失敗了。」

▼李子君宣布交男友。（圖／翻攝微博）



七夕情人節當天，李子君在微博上宣布已經交了男朋友，上傳了一張兩人的背影照，還標記了對方的帳號，許多球迷看了之後都為樊振東感到心疼，在下方留言安慰。

不過，也有一些網友認為樊振東與李子君的緋聞一直都沒有獲得證實，現在李子君真的交男朋友了，還自己在網路上宣布，大家就不應該再繼續提起過去的傳聞，「清醒一點吧！硬湊對只會給人造成困擾。」「關注運動表現就好了，這些亂七八糟的傳言留給娛樂圈吧！」「就是有人一直亂傳，人家才會被迫公開戀情。」

▼李子君外型亮麗，是許多人心目中的女神。（圖／翻攝微博）

